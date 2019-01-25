Операция НАТО в Черном море: США заявили о мощной поддержке Украины

Сенат США внес резолюцию, которая призывает оказать усиленную военную поддержку Украине. Также в документе говорится о поддержке отмены газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщается на странице посольства Украины в США в Facebook. Резолюцию внесла группа сенаторов, насчитывающая почти 70 человек.

Так представители Республиканской и Демократической партий призывают президента США Дональда Трампа воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную безопасную поддержку, особенно для укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую агрессию России.

"Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судов Керченским проливом и Азовским морем", — говорится в сообщении.

Сенаторы также обратились к НАТО и призвали усилить присутствие и способности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Они попросили союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в захождении в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В резолюции говорится, что санкции против России будут оставаться в силе и усиливаться, пока поведение России не изменится.

Сенат США

Как сообщал OBOZREVATEL, в Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов относительно резолюции об агрессии России в Азовском море только две страны заняли активную антиукраинскую позицию.

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