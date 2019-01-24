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''Фашистский режим и суд Линча'': что устроили друзья Путина в ПАСЕ из-за Украины

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В Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов относительно резолюции об агрессии России в Азовском море только две страны заняли активную антиукраинскую позицию.

Делегат из Словакии Любош Блаха и Александр Шешель из Сербии высказали открытую поддержку РФ, написал на своей странице в Facebook народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

"Они позволили произнести себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России – это суд Линча", – пояснил Береза.

Любош Бляха

Любош Бляха

sana.sy

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Он отметил, что заявление Шешеля о том, что "Путин самый легитимный президент Европы", а "Крым вернулся в родное лоно России" вызвали шквал осуждения среди других делегатов.

"Резолюция принята! 106 за, 16 воздержалось. Против только 3 миньонов. Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!" – подытожил Борислав Береза.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

  • На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

  • Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.

  • 24 января в резолюции ПАСЕ закрепили призыв к России незамедлительно обеспечить свободный проход украинских кораблей в Керченский пролив.

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
ФранцияСтрасбург
Тег
керченский стрелок
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хохлов как всегда послали на ФАК по цеевpопески.Главными тpебованиями укpаинской делегации было-пpизнание моpяков военнопленными,немедленное освобождение из по Женевской Конвенции и пpизнание агpессии Pоссии в Азовском моpе.По все пунктах хохлы биты.Их тыкнули моpдой в статус военнопленного согласно Женевской конвенции и отвеpгли пункт о пpизнании моpяков военнопленными.Т.е.фактически пpизнали их пpеступниками.Но пpи этом пpизвали Pоссию гуманно относится к моpякам.Втоpое.Даже я ,Филя,знаю,что согласно Женевской Конвенции военнопленные освобождаются ПОСЛЕ окончания военных действий.А так как войну никто не начинал и никто на нее не явился,бедным моpякам сидеть до скончания века.И тpетье-никто не пpизнал Pоссию агpессоpом.А наобоpот пpизвали все стpаны,в т.ч. Укpаину соблюдать поpядок пpохода судов чеpез Кеpченский пpолив....Такого позоpа Укpаины можно было бы избежать,если б в делегацию ставили ноpмальных обpазованных людей,юpистов,знающих законы,а не уьоpщиков туалетов с pезиновыми пеpчатками и туалетной бумагой.Ну какой с Беpезы или Гончаpенко юpист?? Или экономист?Поэтому они всегда знатно обсиpаются.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
А всего в ПАСЕ 318 депутатов. 106 говорите. 18 россиян. 300-106=194, которым пох.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули вы еще на собрании жильцов своего сарая проголосуйте против России, эффект такой же будет
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