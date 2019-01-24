''Фашистский режим и суд Линча'': что устроили друзья Путина в ПАСЕ из-за Украины

В Парламентской ассамблее Совета Европы во время дебатов относительно резолюции об агрессии России в Азовском море только две страны заняли активную антиукраинскую позицию.

Делегат из Словакии Любош Блаха и Александр Шешель из Сербии высказали открытую поддержку РФ, написал на своей странице в Facebook народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза.

"Они позволили произнести себе абсолютно пророссийские выступления, в которых присутствовали все штампы российской пропаганды. Это и фашистский режим, и провокация, и принятие решения без России – это суд Линча", – пояснил Береза.

Любош Бляха sana.sy

Он отметил, что заявление Шешеля о том, что "Путин самый легитимный президент Европы", а "Крым вернулся в родное лоно России" вызвали шквал осуждения среди других делегатов.

"Резолюция принята! 106 за, 16 воздержалось. Против только 3 миньонов. Украинские военнопленные приблизились на один шаг к освобождению!" – подытожил Борислав Береза.

Как писал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.

На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Черном море. Также Сейм Литвы призвал Евросоюз, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ усилить санкции против РФ из-за ее агрессии против Украины.

24 января в резолюции ПАСЕ закрепили призыв к России незамедлительно обеспечить свободный проход украинских кораблей в Керченский пролив.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!