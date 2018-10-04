Операция ГРУ в Нидерландах: в чем обвиняют российских горе-шпионов

Главное разведывательное управление Минобороны России (ГРУ) попало в крупный скандал в Нидерландах. По информации властей, в апреле 2018 года Нидерланды выслали из страны четырех россиян, планировавших совершить кибератаку на организацию, связанную с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

OBOZREVATEL коротко объясняет, в чем суть скандала и как ГРУшники связаны с вмешательством в расследование крушения "Боинга" MH17 на Донбассе.

Кто они и как попались?

По легенде Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин прилетели в Амстердам отдыхать.

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На самом же деле - у них были паспорта с последовательными номерами, а спецслужбы Нидерландов вскоре смогли собрать целую коллекцию доказательств.

Так, они взяли в аренду автомобиль Citroen C3 и спрятали в багажнике оборудование для взлома Wi-Fi и несколько мобильных телефонов.

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Там же их "взяли" сотрудники нидерландских спецслужб. При задержании Моренец попытался разбить свой смартфон.

Какие еще доказательства?

Первая сотовая вышка, к которой подключился изъятый у одного из россиян телефон, расположена рядом с комплексом зданий ГРУ на Комсомольском проспекте (Москва). Предположительно, в этих зданиях расположены российские кибервойска. У Алексея Моренца нашли квитанцию из такси от этого комплекса до аэропорта Шереметьево.

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У всех обвиняемых были дипломатические паспорта, но, по информации МБХ, у них специфическая биография.

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Алексей Минин — кадровый офицер ГРУ, в 1997 году окончил Пермское военно-техническое училище, а затем учился на 1-м факультете в Военно-дипломатической академии (она же — "консерватория", которая выпускает разведчиков, работающих под прикрытием российских посольств). Там же в 2009 году учился Анатолий "Руслан Боширов" Чепига.

Алексей Моренец — родился в г. Островной Мурманской области, в 2009 году был зарегистрирован по адресу Комсомольский проспект, дом 20, где расположена "грушная" в/ч 25776, которая уже не раз фигурировала в громких скандалах с участием офицеров ГРУ.

Евгений Серебряков — родился в Курске и в 2004 году служил в в/ч 26165, которая тоже расположена по адресу Комсомольский проспект, дом 20.

Олег Сотников — учился в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) , а других данных пока нет.

В сети шутят, что если полковник ГРУ РФ Анатолий Чепига приехал в Солсбери посмотреть на "знаменитый своим 123-метровым шпилем собор", то эти "четыре туриста" могли тоже искать именно его.

Самый высокий шпиль в Амстердаме — 85 метров МБХ

При чем здесь отравление Скрипалей?

ГРУшников обвиняют в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО – это международная организация, созданная в 1997 году. Одной из ее главных целей является обеспечение контроля за соблюдением запрета на химоружие. Эксперты организации занимались, в частности, расследованием отравления в марте в британском Солсбери Скрипалей.

Как замешаны в деле MH17?

Выяснилось, что ноутбук, изъятый у подозреваемых, использовался для получения данных о расследовании крушения Боинга на Донбассе в 2014 году. Следователи узнали, что один из ГРУшников - Евгений Серебряков - подключался к Wi-Fi в одном из отелей в Малайзии. "Мы знали о том, что российские спецслужбы интересовались расследованием крушения MH17 и приняли соответствующие меры. Но мы по-прежнему внимательно следим за этой ситуацией", — заявили в голландском Минобороны.

Евгений Серебряков defensie.nl

Что ответили в России?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попыталась раскритиковать Запад. "Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и ВАДА. Это просто адская парфюмерная смесь. Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не имеет границ. Кто все это придумал? Мне хотелось бы посмотреть. Они просто Андерсены", - заявила она.

Какие последствия?

Выявить деятельность россиян голландским спецслужбам помогли США и Великобритания. Глава МИД Великобритании Джереми Хант уже пообещал, что Лондон обсудит с союзниками, какие новые санкции должны быть введены против России в ответ на ее действия, которые он назвал нарушением международных норм. "Это не действия великой державы, это действия государства-изгоя, и мы продолжим работу с союзниками, чтобы изолировать их, заставить их понять, что они не могут продолжать так поступать", - заявил он.

США также присоединились к обвинениям Нидерландов в адрес России в попытке совершить кибератаку на ОЗХО.