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31 мая • обновлено в 13:29
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Опаснее коронавируса: ученый предрек миру новую пандемию

1.8т
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Популярный британский ученый Майкл Грегор заявил, что человечество в ближайшее время может столкнутся с пандемией страшнее коронавируса, которая приведет к гибели половины населения Земли.

Потенциальным источником вспышки новой болезни он называл птицефабрики, где в "жутких условиях" содержат миллионы кур. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Грегор выпустил на эту тему книгу, подкрепленную 3,5 тыс. ссылок на различные научные исследования. В ней пандемию COVID-19, по сравнению с потенциальной опасностью, исходящей от бройлеров, он назвал "легкой репетицией на двоечку".

Ученый Майкл Грегор считает кур источником возможной новой пандемии в мире

Ученый Майкл Грегор считает кур источником возможной новой пандемии в мире

По словам ученого, источниками смертельных для человека вирусов всегда были животные. Например, туберкулез пришел от коз, корь – от коз и овец, оспа – от верблюдов, проказа – от водяных буйволов, коклюш – от свиней, брюшной тиф – от тех же кур, и т.д.

При этом для того, чтобы избежать новой "пандемии птичьего гриппа" Грегор предлагает уничтожить всех кур в мире или же изменить условия их выращивания. Поскольку, считает он, чем больше скученность животных при их выращивании, тем сильнее риск оказаться "затянутыми в новый виток неизвестной инфекции".

Птицефабрики могут спровоцировать возникновение пандемии, опаснее COVID-19 – Грегор

Птицефабрики могут спровоцировать возникновение пандемии, опаснее COVID-19 – Грегор

Также ученый советует не кормить кур противовирусными препаратами, из-за которых вырабатываются устойчивые к ним штаммы. Хотя в целом он настроен пессимистично.

"Пока на свете есть птицы, будут и пандемии", – резюмировал Грегор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ заявили, что сейчас мир находится в середине первой волны COVID-19, во время которой может произойти второй пик заболеваемости.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
вирус
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