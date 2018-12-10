ООН приняла пакт о миграции: все подробности

На международной конференции ООН в Марокко приняли Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.

Процедура состоялась 10 декабря в присутствии представителей 150 стран и ООН, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Associated Press.

Выступая на открытии конференции в Марракеше, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что этот документ является "планом действий от страданий и хаоса", вызванных нерегулируемой миграцией.

По словам Гуттериша, необходимо развеять "вымыслы" и "мифы", появившиеся в связи с пактом. Так, генсек напомнил, что ООН не собирается определять миграционную политику вместо стран, согласных соблюдать пакт, и что его положения не носят юридически обязательного характера.

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Также, согласно утверждениям генсека, основные миграционные потоки направлены не с Юга на "глобальный Север", а связывают между собой различные страны "Юга". Кроме этого, генсек ООН заявил, что с 2000 года в мире погибли свыше 60 тыс. мигрантов, и этот факт является "источником коллективного стыда".

Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был разработан под эгидой ООН в июле 2018 года. Документ носит рекомендательный характер и юридически необязателен.

В пакте должны быть прописаны "безопасные, упорядоченные и основанные на правилах" стандарты миграции. В основе 18-месячных переговоров по документу лежало постановление Генассамблеи ООН от сентября 2016 года. Тогда было проведено голосование в поддержку планов ООН, направленных на усиление защиты беженцев и иммигрантов, а также на расширение поддержки тех стран, которые принимают большинство беженцев.

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Кто не поддержал документ

США, Австралия, Израиль, Доминиканская Республика, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Чехия, Бельгия и Австрия, возглавляющая сейчас Европейский Союз, уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.

К примеру, в Бельгии, как пишет DW, этот вопрос вызвал правительственный кризис. Так, партия "Новый фламандский альянс" пригрозила выйти из правительственной коалиции, если премьер-министр страны поставит свою подпись под миграционным пактом ООН.

В свою очередь, в Германии депутаты правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" выразили уверенность в том, что соглашение принесет "непоправимый ущерб немецкому народу", и назвали документ "скрытой программой по переселению для экономических беженцев".

Подобную позицию занял и австрийский канцлер Себастьян Курц, который обосновывает намерение воздержаться от подписания пакта защитой национального суверенитета своей страны.

Что говорят эксперты

Однако эксперты не разделяют вышеизложенных страхов. Миграционный пакт ООН "не откроет дверь неограниченной массовой миграции в Европу", подчеркивают аналитики Немецкого института политики в области развития. По их мнению, документ скорее является "трезвой оценкой миграции — глобального явления, которое невозможно предотвратить закрытием границ или выделением дополнительной пары миллиардов евро на экономическое развитие".

Кроме того, этот документ представляет собой соглашение, не имеющее юридически обязывающей силы, и никак не затрагивающее суверенитет государств, которые его одобрят.

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В чем заключается уникальность документа?

Миграционный пакт ООН станет "первым подготовленным под эгидой ООН глобальным соглашением между странами, касающимся всех аспектов международной миграции", пишет научная служба немецкого бундестага.

До сих пор не существует никаких общепризнанных договоренностей на этот счет. Беженцам от военных конфликтов и политического преследования посвящена Женевская конвенция, их проблемами занимается Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). Для тех же мигрантов, которые не подпадают под действие Женевской конвенции, будет действовать миграционный пакт ООН.

Цели принятого пакта

Основу документа составляют, помимо нескольких ориентировочных установок, также 23 "цели для безопасной, организованной и легальной миграции". В них речь идет о большей обязательности и меньшей бюрократии в случае с легальной миграцией и лучшем обеспечении мигрантов основными гражданскими правами. Лишение мигрантов свободы должно использоваться как крайнее средство, говорится в тексте соглашения. В нем также описывается координация действий пограничных служб, борьба с нелегальной перевозкой людей из одной страны в другую и торговлей людьми.

Отдельные положения пакта затрагивают "безопасное и достойное возвращение" мигрантов на родину и их "основательную реинтеграцию". Мигрантам, которые получают разрешение на длительное пребывание в странах, следует облегчить доступ к социальным системам. Ряд пунктов пакта описывают то, что в Германии принято называть "борьбой с причинами миграции". Речь идет в целом о реализации провозглашенных ООН целей устойчивого развития на период до 2030 года. Кроме того, пакт призывает по возможности максимально сглаживать последствия изменения климата и природных катастроф.

Финансовый аспект документа

Больше конкретики в пакте содержится при описании мер, направленных на повышение безопасности, снижение затрат и бюрократии при осуществлении мигрантами денежных переводов на родину. Некоторые эксперты считают, что денежные переводы, которые мигранты делают на родину своим семьям, являются более эффективным средством развития стран третьего мира, чем большинство межгосударственных проектов в этой сфере. Согласно данным Всемирного банка, в 2017 году мигранты перечислили в развивающиеся страны $466 млрд, в нынешнем году эта сумма возрастет до $485 миллиардов.

Однако денежные переводы из одной страны в другую нередко стоят больших денег. Финансовые организации, которые переводят деньги получателям, не имеющим своего банковского счета, берут за услугу еще более высокие проценты. В среднем, по данным Всемирного банка, за перевод $200 в ряд развивающихся стран взимается плата в размере 7,1% этой суммы, в африканские страны южнее Сахары — 9,4%. В Целях устойчивого развития ООН одной из задач сформулировано снижение этих расходов до показателя ниже 3%. Миграционный пакт ООН предлагает план и называет современные технические решения по достижению этой цели.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ООН, Украина находится в десятке стран, в которых быстрыми темпами происходит депопуляция. К 2050 году население Украины может сократиться на 18%. Одной из причин столь стремительного процесса является массовая трудовая миграция.

Вместе с тем вскоре Украина может столкнуться и с такой серьезной проблемой, как резкий наплыв нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. К этому, по словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикало, приведет усиление противодействия незаконной миграции в странах ЕС.