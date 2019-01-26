''Оно нажралось боярышника'': украинский нардеп ярко поставил на место ''фаната'' Скабеевой

Внефракционного депутата Верховной Рады Украины Бориславу Березу вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, который решил "защитить" российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

"Я так понял, что теперь на мне решил пропиариться весь нафталин из-за поребрика. Какое-то животное, считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиот. Может, хворь какая там у них?" – написал Береза на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что сообщение о дуэли ему переслал российский приятель, который никогда не слышал про деятельность рязанского сенатора.

Борислав Береза АСН

"Видимо, нажралось оно у себя в Рязани несвежей настойки боярышника и понеслось в его замутненном сознании... Но забавнее всего то, что он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА (украинская модернизация советского танка Т-72. – Ред.) сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", – подчеркнул он.

Комментаторов очень рассмешила паника в России: "Ах какой неудовлетворенный полковник!", "Этого клоуна уже оборали даже свои. Зачем обращать внимание на идиотов. В раше таким присваивают воинские звания не только полковник, но и генерал".

Как сообщал OBOZREVATEL:

24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Скабеева в ПАСЕ Корреспондент.net

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Пропагандисты Кремля допустили нелепую ошибку, пытаясь оправдать недавнее унижение журналистки телеканала "Россия".

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