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''Оно нажралось боярышника'': украинский нардеп ярко поставил на место ''фаната'' Скабеевой

10.8тЧитать материал на украинском

Внефракционного депутата Верховной Рады Украины Бориславу Березу вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, который решил "защитить" российскую пропагандистку Ольгу Скабееву.

"Я так понял, что теперь на мне решил пропиариться весь нафталин из-за поребрика. Какое-то животное, считающее, что оно сенатор из Рязани, вызвало меня на дуэль. На расстоянии 100 метров. Оно планирует стрелять из пистолета. На расстоянии 100 метров. Из пистолета. Феерический идиот. Может, хворь какая там у них?" – написал Береза на своей странице в Facebook.

Нардеп отметил, что сообщение о дуэли ему переслал российский приятель, который никогда не слышал про деятельность рязанского сенатора.

Борислав Береза

Борислав Береза

АСН

"Видимо, нажралось оно у себя в Рязани несвежей настойки боярышника и понеслось в его замутненном сознании... Но забавнее всего то, что он предлагает мне выбрать какое-нибудь оружие. Любое. Ок, я выберу Т-72УА (украинская модернизация советского танка Т-72. – Ред.) сразу после того, как этот рязанский клоун Игорь Морозов приедет в Киев и бросит мне перчатку", – подчеркнул он.

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Комментаторов очень рассмешила паника в России: "Ах какой неудовлетворенный полковник!", "Этого клоуна уже оборали даже свои. Зачем обращать внимание на идиотов. В раше таким присваивают воинские звания не только полковник, но и генерал".

''Оно нажралось боярышника'': украинский нардеп ярко поставил на место ''фаната'' Скабеевой
''Оно нажралось боярышника'': украинский нардеп ярко поставил на место ''фаната'' Скабеевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

Скабеева в ПАСЕ

Скабеева в ПАСЕ

Корреспондент.net

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Тема
российская пропаганда
Персона
Борислав Береза
Теги
ПАСЕСМИ
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
ебать,аватники ,сука дуеєлянтьі
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
вначале пусть ссыкливый кадырка приедет.)
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Береза - педик, у него серьга в ухе. А серьги носят либо пираты , либо педики. За Березой корабля не видно, значит Береза педик и при том пассивный.
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ПіздёЖ СупергероЙ
ПіздёЖ СупергероЙ
Ivaniv Igor, да тьі википедик！
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Кот Мирослава, ну в первую очередь Береза педик, ПОТОМ Лешка Гончар и ты Мирослава с ними . И чего же ты Кот порочишь мову, пиши либо на мове,либо по русски
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