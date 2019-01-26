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''Рогули!'' Муж униженной в ПАСЕ Скабеевой оскорбил украинцев

4.4тЧитать материал на украинском

Муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которую публично унизили в ПАСЕ, Евгений Попов назвал украинцев "рогулуями".

Оскорбления он опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, они уже пожаловались в ПАСЕ якобы на применение насилия к журналисту.

"На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть, Парламентская ассамблея совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю – меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему", – высказался Попов.

Новости
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Евгений Попов

Евгений Попов

Скриншот с видео

Напомним, что 24 января в кулуарах ПАСЕ Скабеева пыталась помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. Пропагандистку пытались оттеснить, а нардеп Борислав Береза закрыл собой Геращенко.

''Рогули!'' Муж униженной в ПАСЕ Скабеевой оскорбил украинцев

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к Скабеевой.

Сам Береза рассказал, что после стычки с пропагандисткой российские "боты" в соцсетях начали атаковать украинских дипломатов.

Напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев и журналистка жестко поставили на место Скабееву, которая пыталась влезть в чужой прямой эфир в ПАСЕ. Они назвали ее "сливным бачком".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Во- первых, Скотобеева, своим поведением дворовой шлюхи, оскорбила не только Геращенко, но всех порядочных журналистов. Во-вторых, кацапы, вы покинули ПАСЕ? покинули, вот и идите нах*й
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Крым Андрей
Крым Андрей
А рогули, это такое ругательное слово?
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Куни Чан
Куни Чан
Шароваров унижать то нет надобности
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