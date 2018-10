''Они везде!'' Британию испугало массовое нашествие насекомых

Жители Великобритании жалуются на нашествие божьих коровок, резкий рост численности которых произошел из-за жаркого лета.

С приходом холодов насекомые вида арлекин ищут укрытие для зимней спячки в домах британцев, пишет The Sun.

Специалисты отмечают, что эти насекомые не являются свойственными для территории страны.

Наибольшее число насекомых, судя по жалобам, наблюдается в Уэльсе на юго-западе Соединенного Королевства. "Судя по всему, город Уорик захвачен… Они везде", - написал один из пострадавших британцев в Twitter.

Attack of the Ladybirds update: its officially out of hand, I’ve lost control of the room 🐞🐞🐞🐞🐞#Ladybirds pic.twitter.com/UjsbNXleOA — Helen Ablett (@HAblett) 5 жовтня 2018 р.

Harlequin #ladybirds (Harmonia axyridis) busy taking up residence in our bathroom again... pic.twitter.com/kMmvZ0Gv09 — Jess Neumann (@Jess_n1) 6 жовтня 2018 р.

Wow ladybirds every where at my place.the house is covered in the bugs.must be that time of year pic.twitter.com/aYvUuZ35Jb — steve wilson (@hullboywilson) 5 жовтня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители американского города Гилберт (штат Миннесота) пожаловались на странное поведение птиц: они стали врезаться в окна, машины и деревья, шататься во время ходьбы и в целом вести себя "сконфуженно".