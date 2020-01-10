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10 января • обновлено в 13:34
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"Они нас уничтожают!" На протестах в непризнанной Абхазии заметили "героя ДНР"

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Среди протестующих на оккупированной РФ грузинской территории Абхазии, которые штурмовали "администрацию президента" 9 января, заметили известного "героя ДНР" с позывным "Абхаз".

Речь идет о Ахре Авидзбе, которого называют одной из главных фигур этого протеста. В 2014 году он участвовал в отстранении бывшего абхазского лидера Александра Анкваба и заявил, что нынешнего главу на этом посту ждет та же судьба, передает "Эхо Кавказа" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он в свой народ не верит. А мы на них смотрели, что и демографически, и экономически, и вообще духом поднимемся. Нет! Они нас методично, плавно уничтожают", – высказался он.

На протестах в непризнанной Абхазии заметили "героя ДНР" "Абхаза"

На протестах в непризнанной Абхазии заметили "героя ДНР" "Абхаза"

По словам Авидзбы, у Абхазии "есть конституция и законы", которым его единомышленники будут следовать. При этом нынешних представителей "власти" он назвал "врагами народа".

"Сегодня меня упрекают, что я езжу с оружием. Мои враги ездят с еще большим, но у них есть госудостоверения. Не только мои, а и всего народа, которые нас убивают! Не вижу того результата, которого они хотели добиться в 2014 году. Они пришли этим путем, этим путем и ушли!" – сказал протестующий.

Ахра Авидзба

Ахра Авидзба

Скриншот с видео

"ДНРовец" признался, что он является также гражданином России, но родиной считает Абхазию. А решение "конфликта" видит только в юридической плоскости.

"Сегодня тот орган, который является избранным, – это парламентарии. Мы к ним призываем, чтобы они экстренно собрались. Хотим, чтобы назначили дату выборов", – подытожил свои заявления Авидзб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января в непризнанной Абхазии прошли массовые протесты с требованием новых выборов. Действия оппозиционных митингующих привели к повреждениям имущества и пострадавшим.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Протесты в Грузии
Место
Грузия
Тег
террористы "ДНР"
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фил филька
фил филька
оппа!) майдановцы, а на вы стороне протестующих или официальной власти?)) когнитивный диссонанс)
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