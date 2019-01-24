''Океан наш'': журналист назвала новую цель Путина

Россия планирует незаконный захват проливов Северного Ледовитого океана. Именно с этой целью Кремль нарушает международные законы в Азовском море.

Об этом ObozTV рассказала блогер и журналист Лариса Волошина. По её словам, РФ создает прецедент на основе конфликта в Керченском проливе, пытаясь сломать международное морское право.

"Зарубежным торговым кораблям уже начинают намекать, что они должны просить у России разрешения (на проход в Северном ледовитом океане.- Ред.). А это нарушение конвенции Монтре. То есть, Россия пока не может себе позволить в Северном Ледовитом океане, где ходят, допустим, английские суда, взять и сказать: "мы аннексируем тут все, теперь это наше, тут у нас мост", – пояснила Волошина.

Журналист, однако, заверила, что Запад прекрасно осознает угрозу такого прецедента. Сейчас европейские страны пытаются сами использовать ситуацию в Керченском проливе и Азовском море себе на пользу.

"Потому что согласно договору Россия считает, что Азовское море не подпадает под международное морское право, но резолюция того же ПАСЕ содержит слова о том, что события там – это нарушение международного морского права. И заявление Госдепа США тоже говорит об Азовском море и Керченском проливе как о территории международного морского права", – уточнила она.

"Так что Россия хочет начать заварушку вокруг Керченского пролива. Но я думаю, что никто не позволит России использовать его как прецедент", – подытожила Волошина.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что именно позволит защищаться в морях и уничтожить Крымский мост.

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