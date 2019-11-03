С удивлением узнал, что в Америке тоже есть свои олигархи)
Именно Семью Кох американский истеблишмент называет (полушепотом) олигархами)
Если понимать под олигархией бизнес, опирающийся на политику и медиа как ресурс, то это более, чем олигархи в нашем масштабе)
Что известно:
1. Эта семья, владеющая второй по величине (после Каргил) не публичной компанией в США - Koch Industries, Inc. С годовой выручкой более $110 млрд (почти ВВП Украины))
2. Его филиалы вовлечены в производство, переработку:
- нефти
- химических веществ
- энергии
- волокна (лайкра)
- полимеров
- минералов
- удобрений
- целлюлозно-бумажной
- имической технологии оборудования,
- скотоводстве
- финансов
3. Koch владеет компаниями
- Invista
- Georgia-Pacific
- Molex
- Flint Hills Resources,
- Koch Pipeline
- Koch Fertilizer
- Koch Minerals
- Matador Cattle Company
- Guardian Industries .
4. К слову, компания реинвестировать ежегодно 90% своей прибыли в развитие новых бизнесов (это критически отличает их от наших олигархша)
5. В компании работают 120 000 человек в 60 странах, причем около половины ее бизнеса находится в Соединенных Штатах.
Компания является крупнейшим землевладельцем в Атабаске нефтеносных песков.
6. Компания была основана ее тезкой Фредом Кохом в 1940 году после того, как он разработал инновационный процесс переработки сырой нефти. Фред К. Кох умер в 1967 году, и его контрольный пакет акций компании был разделен между четырьмя сыновьями.
7. Братья Кох внесли существенный финансовый вклад в либертарианские и консервативные аналитические центры и пожертвовали главным образом кандидатам от Республиканской партии, баллотирующимся на посты "
Сеть доноров-единомышленников, организованная Кохсом, потратила $889 миллионов в период 2009–2016 годах.
8. Братья умны и понимая, что миром правят идеи, инвестировали более 400 млн в работу аналитических центров, среди которых:
- Mercatus центра
- институт гуманитарных исследований
- институт юстиции
- институт энергетических исследований
- Heritage Foundation
- Manhattan Институт
- Reason Foundation
- Джордж К. Маршалл институт
- Американский институт предпринимательства
- Fraser Institute
- Фонд подотчетности
- гражданский Trust
С 2015 года Дэвид Кох входит в совет директоров:
- Института Катона,
- Фонд Разума
- Аспен Института
Вот здесь достаточно интересное расследование инвестици Кохов в поглощение партии Республиканцев.
Если погуглите найдете еще много интересного.
Какие выводы можно сделать?
1. Если Вы не финансируете политику - ее начинают финансировать бизнесмены, которые становятся олигархами
2. Если не вы финансируете фабрики смыслов (Аналитические центры) то они начинают генерировать и распространять идеи выгодные тем самым олигархам
3. Святых здесь нет. Олигархи есть везде, Украина не исключение, вопрос на сколько значительна их роль на политику и экономику страны. А здесь уже выводы делайте сами)
Читайте, думайте, делайте выводы и не повторяйте ошибок;)
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