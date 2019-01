''Объявить режим ЧП'': Трамп сделал тревожное заявление о ''шатдауне''

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения, чтобы в кратчайшие сроки построить на американской границе с Мексикой стену.

Как рассказал лидер государства, ему не нужно будет одобрение Конгресса, хотя есть вероятность, что с Верхней палатой парламента ему удастся договориться.

"Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я еще не делал этого, но я могу", — пригрозил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер не думает, что "шатдаун" продлится долго, хотя допустил возможное закрытие правительства на месяцы или годы.

"Надеюсь, это не продлится дольше нескольких дней. Это действительно можно решить очень быстро", – подчеркнул он, пояснив, что республиканцы "испытывают сильную необходимость иметь безопасную страну, иметь границу, которая имеет смысл".

Президент США убежден, что тысячи людей, которые прекратили работать, также хотят, чтобы стена с Мексикой была построена.

WATCH: President Trump says he is considering declaring a national emergency as a potential attempt to circumvent Congress for border wall funding. pic.twitter.com/7CYDuBS2pn