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''Объявить режим ЧП'': Трамп сделал тревожное заявление о ''шатдауне''

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения, чтобы в кратчайшие сроки построить на американской границе с Мексикой стену.

Как рассказал лидер государства, ему не нужно будет одобрение Конгресса, хотя есть вероятность, что с Верхней палатой парламента ему удастся договориться.

"Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я еще не делал этого, но я могу", — пригрозил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

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Американский лидер не думает, что "шатдаун" продлится долго, хотя допустил возможное закрытие правительства на месяцы или годы.

"Надеюсь, это не продлится дольше нескольких дней. Это действительно можно решить очень быстро", – подчеркнул он, пояснив, что республиканцы "испытывают сильную необходимость иметь безопасную страну, иметь границу, которая имеет смысл".

Президент США убежден, что тысячи людей, которые прекратили работать, также хотят, чтобы стена с Мексикой была построена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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минин евген
минин евген
у кацапья так сложилось, нихуя не выращивали, нихуя не создавали, животные были паразитом. в самом начале московия захватывала земли и платила дань монголам, затем в совке жила за счет остальных республик, сейчас мультики рисуют о надувном оружии. теперь кацапьё паразитует на своем необразованном стаде. кацапьё вы нихуя не можете кроме подлян, вы нищие, вы конченные, смиритесь быдло и возможно вас кто-то покормит. каждая из республик могла прекрасно жить без росиси - вы, животные не можете жить без остальных.
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rercjd Micha
rercjd Micha
А чего ОБОЗ так растревожился? Об Украине забудут?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
минин евген, дебилоидко! давай поставим точки над i! еще раз: я гражданин Украины, ты какой-то хер с бугра, обиженный всем миром!
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минин евген
минин евген
Петренко Амадеус, извини моя немытая шлюха, нет времени, нужно в рот ебать твою маму и твою папу. я тебе потом перешлю сметану за сдачу позиций.
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