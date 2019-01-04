''Объявить режим ЧП'': Трамп сделал тревожное заявление о ''шатдауне''

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения, чтобы в кратчайшие сроки построить на американской границе с Мексикой стену.
Как рассказал лидер государства, ему не нужно будет одобрение Конгресса, хотя есть вероятность, что с Верхней палатой парламента ему удастся договориться.
"Я могу сделать это, если захочу. Мы можем объявить режим ЧП ради безопасности нашей страны, мы можем сделать это. Я еще не делал этого, но я могу", — пригрозил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер не думает, что "шатдаун" продлится долго, хотя допустил возможное закрытие правительства на месяцы или годы.
"Надеюсь, это не продлится дольше нескольких дней. Это действительно можно решить очень быстро", – подчеркнул он, пояснив, что республиканцы "испытывают сильную необходимость иметь безопасную страну, иметь границу, которая имеет смысл".
Президент США убежден, что тысячи людей, которые прекратили работать, также хотят, чтобы стена с Мексикой была построена.
WATCH: President Trump says he is considering declaring a national emergency as a potential attempt to circumvent Congress for border wall funding. pic.twitter.com/7CYDuBS2pn— NBC News (@NBCNews) 4 січня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 августа 2018 года было объявлено о старте строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера". Его длина должна была составить более 3 тыс. км вдоль границы США с Мексикой.
В июле 2018 года Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).
4 января Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта о финансировании правительства.