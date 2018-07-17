Общая подруга и любительница оружия: что известно о пойманном в США агенте России

Задержанная в США гражданка России Мария Бутина, которую обвиняют в сговоре, взаимодействовала с влиятельными политическими организациями в США с целью продвижения интересов РФ.

В Москве она познакомилась с американским политиком, который помог ей установить контакт с влиятельными фигурами в американских политических кругах для продвижения российской повестки в США, пишет The Bell.

В чем суть обвинений

Деятельность Бутиной оказалась в центре внимания прессы в феврале прошлого года. "У Кремля и Республиканской партии США появилась новая общая подруга, которая без ума от оружия", — писало тогда интернет-издание The Daily Beast.

Мария Бутина

Она приехала в США в 2016 году по студенческой визе.

В зависимости от аудитории она представлялась как сотрудница российского Центробанка, ведущая защитница права на владение оружием, "представительница Российской Федерации", студентка из Вашингтона, журналистка, а также посредник между командой Трампа и Россией.

Согласно материалам следствия, Бутина пыталась установить через организацию по защите права на ношение оружия неофициальный канал коммуникации между российскими властями и ключевыми лидерами этой партии.

Кто она такая

Бутина родилась в семье инженеров в российском городе Барнауле. Высшее образование получила по специальности "Политология". Свободно владеет английским.

С 2011 года и до марта 2018 года являлась председателем правления межрегиональной общественной организации "Право на оружие".

С 2005 года занималась политической журналистикой. Была главным редактором портала факультета Политических наук АлтГУ, корреспондентом отдела "Политики" Алтайской краевой газеты "Газета №1".

С 2010 года — директор компании по розничной торговле мебелью и бытовой техникой в Алтайском крае "Торговая сеть "Домашний уют". С 2013 года по текущую дату — собственница рекламной компании "Антарес" в Москве.

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