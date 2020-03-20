Обогнала Иран: в Италии от коронавируса за сутки умерло 627 человек. Шокирующая статистика

Италия побила очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За сутки от COVID-19 там скончались 627 человек.

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При этом было зарегистрировано еще 5986 новых случаев заражения китайским вирусом. Об этом свидетельствует карта распространения болезни в мире.

Общее же число заболевших в стране достигло 47 021, 4032 человека погибли. Примечательно, что теперь по количеству смертей от коронавируса Италия обошла не только Китай, но и Иран.

При этом в Италии 5129 человек вылечились после заражения. Это на 689 больше, чем было 19 марта, когда ежедневные данные о тех, кто выздоровел, составили 415.

Отмечается, что наиболее пострадавший северный регион Ломбардия остается в критической ситуации, именно там фиксируют больше всего смертей.

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Отметим, что в целом в мире COVID-19 заразились более 265 тысяч людей, свыше 11 тысяч человек скончалось. При этом более 90 000 смогли побороть болезнь.

По данным ВООЗ, уровень смертности от коронавируса вырос до 8.6% от числа выявленных зараженных.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо власти задействовали армию и военную технику.

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