Объединение России и Беларуси во главе с Путиным: в Кремле расставили точки над "і"

Вопрос об объединении России и Беларуси в единое государство не стоит на повестке дня.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"."В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась. Об этом не идет никаких разговоров", — сказал он.

По его словам, "РФ и Беларусь имеют союзнические отношения".

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"Что касается планов по расширению интеграции в рамках Союзного государства, то эти планы концептуально прописаны в тех документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы нашего союзного государства", — подытожил Песков.

Также он опроверг информацию о том, что подобные разговоры могли вестись между главами государств в частном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.