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23 декабря • обновлено в 20:36
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Объединятся в ближайшие дни: Медведев рассказал, что наобещала Россия Беларуси

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Россия и Беларусь в ближайшие два-три дня могут полностью согласовать пакет документов по интеграции.

Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил вице-премьер Беларуси Владимир Дворник, передает Telegram-канал "Раньше всех".

В свою очередь премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Беларусь может получить меры поддержки от Кремля после имплементации в законы дорожных карт по интеграции между странами.

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"Все формы поддержки, дополнительной, помимо того, что у нас и так с ними продвинутые отношения: там 8 миллиардов практически кредитов Беларусия имеет российских, дополнительные формы сотрудничества возможны только в случае, если вот эти дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы.

Тогда можно говорить и о компенсации налогового маневра, вернее говоря, об обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", – сказал Медведев.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Союзное государство
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Беларусь
Теги
Новости России политика
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