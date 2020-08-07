Я завскладом не буду, – Лукашенко об объединении Беларуси и России

Объединение в "Союзное государство" с Россией беларусы "не воспримут" даже при самых выгодных условиях.

Об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Видео беседы было опубликовано на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Подобное объединение было возможно сразу после распада Советского Союза, но не сейчас. "Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел", – сказал Лукашенко.

На вопрос о том, хотел ли президент России Владимир Путин создать общее государство и предлагал ли Лукашенко пост спикера Госдумы нового объединения, президент ответил:

"Неправда. Во-первых, потому что я никогда бы на это не согласился… Я завскладом не буду. Я заведующим складом не буду. Но это не главное".

Как писал OBOZREVATEL, по мнению Александра Лукашенко, у Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.