Обделить и разделить: Трамп внезапно нашел деньги на скандальное строительство

Президент США Дональд Трамп готов использовать для строительства стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для проведения работ по всей стране для предотвращения катастроф и финансирования района Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана.
Такой вариант якобы обсуждался представителями Министерства обороны США с президентом во время его полета на южную границу, передает NBC News.со ссылкой на трех чиновников.
В частности, Трамп узнал о возможности использовать деньги Инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $ 13,9 млрд, предназначенных для помощи пострадавшим от стихийных бедствий територий, для строительства стены на границе с Мексикой.
Дональд Трамп
НТВ
Инженерный корпус сухопутных войск США может построить 315 миль стены примерно за 18 месяцев вдоль долины Рио-Гранде в Техасе, в Сан-Диего и Эль Сентро в Калифорнии, в Юме в Аризоне.
Напомним, что 9 января Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
О старте строительства стены на границе с Мексикой было объявлено 1 августа 2018 года.
Трамп подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.
В июле 2018-го уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.
22 декабря 2018 года Конгресс США также не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего началось частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).