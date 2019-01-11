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Обделить и разделить: Трамп внезапно нашел деньги на скандальное строительство

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Президент США Дональд Трамп готов использовать для строительства стены на границе с Мексикой деньги, предназначенные для проведения работ по всей стране для предотвращения катастроф и финансирования района Пуэрто-Рико, который пострадал от урагана.

Такой вариант якобы обсуждался представителями Министерства обороны США с президентом во время его полета на южную границу, передает NBC News.со ссылкой на трех чиновников.

В частности, Трамп узнал о возможности использовать деньги Инженерного корпуса сухопутных войск США в размере $ 13,9 млрд, предназначенных для помощи пострадавшим от стихийных бедствий територий, для строительства стены на границе с Мексикой.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

НТВ

Инженерный корпус сухопутных войск США может построить 315 миль стены примерно за 18 месяцев вдоль долины Рио-Гранде в Техасе, в Сан-Диего и Эль Сентро в Калифорнии, в Юме в Аризоне.

Напомним, что 9 января Трамп выступил с экстренным обращением к нации, в котором назвал сложившуюся в стране ситуацию "гуманитарным кризисом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Место
США
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Весь годовой бюджет Окраины равен ...стоимости забора в США
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Омельянчкенко Владимир
Омельянчкенко Владимир
Andreevski Andrey, скоро и кацапердию колючей проволокой окружат, то что останется после китая
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