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18 декабря • обновлено в 11:53
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Новая встреча Зеленского с Путиным: в России назвали дату

1.2т
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Новая встреча глав Украины, России, Германии и Франции в "нормандском формате" может пройти в начале апреля 2020 года.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к МИД Германии. В то же время, другой дипломатический источник рассказал о предложении провести эти переговоры 9 апреля.

Правда, по информации издания, в Москве якобы сомневаются, что к этому времени возникнут предпосылки для обсуждения проблем Донбасса на высшем уровне.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

РБК

"Прежде чем новый саммит состоится, Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины предстоит решить вопросы, которые четыре лидера обозначили в Париже. Это предполагается сделать сегодня (18 декабря – Ред.) на последнем в нынешнем году заседании ТКГ в Минске", – говорится в статье.

Отметим, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон во вторник, 17 декабря, провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Париже прошла встреча "нормандской четверки", на которой было приняты решения в частности о прекращении огня на Донбассе, обмене удерживаемыми лицами, разведении войск еще на 3 участках.

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Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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