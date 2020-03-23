Нобелевский лауреат, Майкл Левитт, во вчерашнем интервью Los Angeles Times предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, призвал СМИ не создавать панику как при конце мира, посоветовал гражданам воздержаться от групповых встреч, а власти рекомендвував принимать адекватные меры социальной изоляции чтобы эффективно побороть пандемию и не разрушить экономику. (Перевод на русском смотрите ниже.)

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Статья:

--- Почему этот нобелевский лауреат предсказывает более быстрое восстановление от последствий коронавируса: "У нас все будет хорошо" ---

Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии и Стэнфордский биофизик, начал анализировать количество случаев COVID-19 в мире в январе и правильно рассчитал, что Китай справится с пиком вспышки коронавируса задолго до того, как это предусмотрели многие эксперты в области здравоохранения.

Теперь он прогнозирует аналогичный результат и в остальных странах.

Хотя многие эпидемиологов предупреждают о месяцы или даже годы массовых социальных потрясений и миллионы смертей, Левитт говорит, что данные просто не поддерживают такой ужасный сценарий, особенно в тех городах и странах, где существуют разумные меры социальной дистанцирование.

"Нам нужно контролировать панику", - сказал он. По большому счету "у нас все будет хорошо".

Вот что заметил Левит в Китае: 31 января в стране произошло 46 новых смертей из-за коронавирус по сравнению с 42 новыми смертями 30 января.

Хотя число ежедневных смертей возросло, темпы этого роста начали снижаться. По сути, хотя машина все еще ускорялась, она не разгонялась так быстро, как раньше.

"Это говорит о том, что темпы роста числа смертей замедлятся еще больше в течение следующей недели", - написал Левитт в отчете, который он отправил друзьям 1 февраля, который был широко распространен в китайских социальных сетях. И вскоре, по его прогнозу, число смертей будет уменьшаться с каждым днем.

Три недели спустя Левитт сказал в интервью China Daily News, что темпы роста вируса достигли пика. Он предположил, что общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Китае в конечном итоге составит около 80 000 человек, при этом погибнет около 3250 человек.

Этот прогноз оказался удивительно точным: по состоянию на 16 марта в Китае насчитывалось в целом 80 298 случаев и 3245 смертей - в стране с населением около 1,4 миллиарда человек, где ежегодно умирает около 10000000 человек. Число новых зараженных сократилось примерно до 25 в день, и со среды не было зарегистрировано ни одного случая распространения среди внутреннего населения (только от приезжих из-за рубежа - ред.).

Теперь Левитт, который получил Нобелевскую премию по химии в 2013 за разработку сложных моделей химических систем, видит аналогичные поворотные моменты в других странах, даже в тех, которые не приняли строгие меры изоляции, как сделал Китай.

Он проанализировал 78 стран с более чем 50 зарегистрированными случаями COVID-19 каждый день и видит "признаки выздоровления". Он не рассматривает кумулятивные случаи, но число новых случаев каждый день - и процентное увеличение этого числа с одного дня на следующий.

"Цифры все еще велики, но есть явные признаки замедления роста".

В Иране, например, число недавно подтвержденных случаев COVID-19 оставалось относительно неизменным на прошлой неделе, с 1133 в понедельник в 1148 в пятницу.

Конечно, восстановление после первоначальной вспышки не означает, что вирус не вернется Китай сейчас борется за то, чтобы остановить новые волны заражения, приходят из мест, где вирус выходит из-под контроля. Другие страны также столкнутся с той же проблемой.

Левитт признает, что его цифры не точные, и официальное число случаев во многих областях слишком низкая, потому что тестирование не точно. Но даже при неполных данных "постоянное снижение означает, что есть какая-то причина снижения, а не просто шум в цифрах", - сказал он.

Траектория смертей подтверждает его выводы, сказал он. Так же поступают данные о вспышках в ограниченных местах, таких как на круизном корабле Diamond Princess. 3711 человек на борту 712 были инфицированы и восемь умерли. По его мнению, этот нечаянный эксперимент по распространению коронавируса поможет исследователям оценить число погибших в полностью инфицированной популяции.

Левитт сказал, что меры социальной дистанцирование имеют решающее значение - особенно запрет на проведение больших собраний - потому что вирус настолько новый, что население не имеет иммунитета к нему, а вакцина появится много месяцев. "Сейчас не время выходить выпить со своими друзьями".

Вакцинация против гриппа важна, так как вспышка коронавируса, разразившийся в середине эпидемии гриппа, гораздо быстрее наполняет больницы и увеличивает вероятность того, что коронавирус останется незамеченным. По его словам, это, вероятно, было фактором в Италии, стране с сильным движением против вакцин.

Но он также обвиняет СМИ в том, что они вызвали ненужную панику, сосредоточив внимание на неуклонный рост совокупного числа случаев и обращая внимание на знаменитостей, которые заразились вирусом. В отличие от этого, по данным CDC, с сентября от гриппа заболели 36000000 американцев и погибло, по оценкам, 22 000 человек, но об этих смерти почти не сообщается.

Он опасается, что меры карантина, которые привели к закрытию крупных секторов экономики, могут привести к катастрофе в их собственной кондиции, поскольку потерянные рабочие места ведут к бедности и безнадежности. Снова и снова, исследователи говорят, что уровень самоубийств возрастает, когда экономика не развивается.

Левитт сказал, что вирус может расти в геометрической прогрессии только тогда, когда он не обнаружен, и никто не пытается его контролировать. Это произошло в Южной Корее, когда с опозданием узнали о вспышке через закрытый культ, который отказывался сообщать о болезни.

"Людей нужно считать героями за то, что они объявили, что у них есть этот вирус", - сказал он.

Цель должна заключаться в улучшении раннего выявления - не только с помощью тестирования, но, возможно, с помощью наблюдения за температурой тела, осуществляет Китай, и немедленной социальной изоляции.

Хотя уровень смертности от COVID-19, пожалуй, значительно выше, чем от гриппа, Левитт говорит, что это, проще говоря, "не конец света".

Основываясь на опыте круизного корабля Diamond Princess, он оценивает, что рискуя заражением новым коронавирусов удваивает риск смерти человека в течение следующих двух месяцев. Однако, большинство людей имеют очень низкий риск смерти в течение двухмесячного периода, и этот риск остается крайне низким, даже когда удваивается.

"Реальная ситуация не так ужасна, как некоторые ее описывают", - сказал он.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!