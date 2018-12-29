''Никогда не надоест'': Лукашенко внезапно прогнулся перед Путиным. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко польстил президенту России Владимиру Путину во время их встречи в Москве, сказав, что они никогда не смогут друг другу надоесть.

"Как-то я пошутил, что, наверное, надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем. Потому, что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа", — заявил Лукашенко.

"Мы прошлый раз договорились, что мы серьезно поговорим о нашем дальнейшем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире. Многие проблемы надо решать на перспективу", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством.

Также российский премьер-министр Дмитрий Медведев практически прямо заявил о возможности присоединения Беларуси к России, назвав это "более тесной интеграцией".

В ответ на это Лукашенко заявил, что шантажировать Беларусь и пытаться ее наклонить, делая наглые заявления касательно "интеграции" государства, — бесполезно.