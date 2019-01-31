''Никакого флага Украины!'' Человек Суркова выдвинул ультиматум по Донбассу

Директор центра политической конъюнктуры России и близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову Алексей Чеснаков заявил, что Донбасс не вернется в Украину, если террористическим "Л/ДНР" не предоставят политические права в ее составе.

Кроме того, он необоснованно обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений. Ультимативную речь Чеснаков озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Алексей Чеснаков Скриншот видео

"Гарантией того, что будет безопасность, является представление у Донбасса того, что он будет иметь свои полностью реализуемые в Украине политические права. Если Украина предоставлять Донбассу эти права не будет, он никогда не будет частью Украины. Никакого украинского флага над Донбассом без выполнения Минских соглашений не будет! Об этом надо забыть", — самоуверенно высказался он.

"Война на Донбассе" Военное обозрение

Его мысль подхватил ведущий программы и отпустил едкую фразу в адрес Украины. "То есть, переводя на русский язык, украинского флага над Донбассом не будет никогда", — с ухмылкой подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чеснаков предложил "лишить Украину военных возможностей для агрессии". Он выразил уверенность в том, что Москве больше не о чем разговаривать с Киевом из-за того, что президент Украины Петр Порошенко в ходе подготовки к выборам "готов начать войну с Россией".

Напомним, российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия: нейтралитет, федеративность и качественное выполнение транзитной функции.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!