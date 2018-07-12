Совсем скоро состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Стоит ли ожидать компромиссов с обеих сторон? – Ред.

Я полагаю, что никакие компромиссы между Трампом и Путиным невозможны. И вообще, вся эта встреча носит сугубо имиджевый характер. Не существует, по крайней мере сейчас, ситуация, при которой Путин сможет удовлетворить требования американской стороны, которая говорит о том, что Россия должна уйти из Украины и предоставить ей возможность развиваться самостоятельно.

Не существует у России такого бонуса, как командовать Ираном, чтобы Иран ушел из Сирии. Это не во власти Путина, он не руководит Ираном. Иран – это абсолютно суверенная держава, скорее империя, чем национальное государство. Поэтому всякие попытки требовать от России, чтобы она скомандовала что-то Ирану, абсолютно бессмысленно.

Точно таким же образом для Путина совершенно невозможно сдать Асада, потому что он, так сказать, держит на этом свой имидж.

Точно также абсолютно исключено в обозримый период, что Путин положит украденный Крым на место или каким-то образом сдаст своих бандитов на Донбассе.

Это все произойдет, но это произойдет в результате серьезного военно-политического и экономического поражения России. И скорее всего, это произойдет или одновременно, или после того, как Путин и путинский режим рухнет. На переговорах такие вещи не происходят.

Путину важен имидж такого же значимого собеседника с Трампом, как северокорейский лидер. Т.е. его задача заключается в том, чтобы сравняться в уровне легитимности, значимости с Ким Чен Ыном. Эта та цель, которую преследует Путин.

Что касается Трампа, то тут все тоже очень просто. Он обещал, он делал предвыборное обещание наладить отношения с Путиным – вот он наладил. Он приехал в Хельсинки, поговорил. Они похлопали друг друга по плечам, сказали, что они оба крутые парни, и все. Никаких абсолютно договоренностей там быть не может по определению.