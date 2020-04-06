Гражданам запрещено покидать дома: Израиль ужесточил меры безопасности из-за Песаха

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил карантин по всей стране из-за Песаха, который припадает на 8-15 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Ограничения будут действовать с 16:00 вторника, 7 апреля, до 07:00 пятницы, 10 апреля, сообщает Times of Israel.

Нетаньяху отметил, что некоторые ограничения могут быть ослаблены после Пасхи и праздника Мимуна.

Глава правительства отметил, что Израиль будет проводить 10 тысяч тестов в день. Он уточнил, что в стране уже тестируют больше людей, чем где-либо (на душу населения).

В Израиле коронавирусом заболели 8 904 человек, из которых вылечились 585. Скончались 57 человек.

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 19 марта было введено чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!