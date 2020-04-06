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6 апреля • обновлено в 22:44
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Нетаньяху объявил карантин по всему Израилю

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил карантин по всей стране из-за Песаха, который припадает на 8-15 апреля.

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Ограничения будут действовать с 16:00 вторника, 7 апреля, до 07:00 пятницы, 10 апреля, сообщает Times of Israel.

Гражданам запрещено покидать дома: Израиль ужесточил меры безопасности из-за Песаха

Нетаньяху отметил, что некоторые ограничения могут быть ослаблены после Пасхи и праздника Мимуна.

Глава правительства отметил, что Израиль будет проводить 10 тысяч тестов в день. Он уточнил, что в стране уже тестируют больше людей, чем где-либо (на душу населения).

В Израиле коронавирусом заболели 8 904 человек, из которых вылечились 585. Скончались 57 человек.

Гражданам запрещено покидать дома: Израиль ужесточил меры безопасности из-за Песаха

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле 19 марта было введено чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Биньямин Нетаньяху
Место
Израиль
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