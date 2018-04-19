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"Нет никого жестче!" Трамп уточнил свою позицию по России

1.3тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не занимает более жесткую позицию по России, чем он сам.

Таким образом, он прокомментировал последние дискуссии вокруг отсрочки введения санкций, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы введем санкции, как только они (российские власти - Ред.) будут в полной мере этого заслуживать", - сказал он на пресс-конференции во Флориде.

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При этом Трамп заверил, что "не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп".

"...Российская сторона вам подтвердит, что нет никого более жесткого, чем Дональд Трамп", - сказал американский лидер.

Вместе с тем, президент США в очередной раз заверил, что будет только рад, если удастся наладить хорошие отношения с Россией.

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"Если нам удастся поладить с Китаем, Россией, Японией, другими странами, то это - хорошо, а не плохо", - объяснил Трамп.

Как сообщал "Обозреватель", в этом контексте Трамп также напомнил, что между американскими и российскими военными произошло серьезное столкновение в Сирии.

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Тема
Санкции против России
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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