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17 апреля • обновлено в 21:25
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"Нет никаких гарантий": в Великобритании высказались о создании вакцины против коронавируса

1.4т
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В Великобритании заявили, что создание вакцины против коронавируса займет много месяцев, и нет никаких гарантий, что она сработает.

Об этом заявил министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Алок Шарма, передает DailyMail. Отрезвляющее предупреждение последовало в связи с надеждами на успех с созданием новой рабочей группы для поддержки ученых в их попытках найти спасительную вакцину.

Британский врач и главный научный советник британского правительства Патрик Валланс также согласен с тем, что до создания действующей вакцины еще далеко.

Тем не менее, он согласился с тем, что отрасль "подошла" к решению этой проблемы, поскольку кризис в Великобритании, похоже, замедляется.

Вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса

Британские добровольцы могут получить первую дозу потенциальной коронавирусной вакцины в течение следующей недели, говорят ведущие исследователи. А ученые Оксфордского университета уже производят миллион доз исследуемой вакцины, которая будет доступна к сентябрю. Они уверены, что ее испытания пройдут успешно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова к сентябрю 2020 года.

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Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Теги
болезнь карантин
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