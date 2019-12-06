"Нет баланса": Венецианская комиссия раскритиковала украинский закон о языке

В Венецианской комиссии заявили, что власти Украины должны добиваться баланса в Законе "О государственном языке", для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Такие выводы по результатам рассмотрения документа были опубликованы пресс-службой Совета Европы в пятницу, 6 декабря.

"Эксперты признают, что языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией. Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного", – сказано в заявлении.

Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке 5 канал

Однако Украине предложили пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах после консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

"Кроме того, властям следует рассмотреть возможность отмены механизма подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или, по крайней мере, строго ограничить его публичной сферой и в самых крайних случаях. Если механизм следует сохранить, положения о санкциях не должны применяться до принятия Закона о меньшинствах и пересмотра Закона о государственном языке. Статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах, должна быть удалена", – заявили эксперты Венецианской комиссии.

Кроме того, критике поддалась норма о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке.

Полный текст доклада пообещали обнародовать в понедельник, 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия заявила, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не восстановит языковые права венгерского нацменьшинства.

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