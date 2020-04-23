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23 апреля • обновлено в 10:29
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Несмотря на обвинения Трампа: ВОЗ попросила денег у США

1.1т
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.

Он выразил надежду, что Штаты продолжат поддерживать ее работу и "спасать жизни". Об этом сообщает Xinhua.

"США всегда поддерживали ВОЗ, и всегда были основным донором. Мы это ценим", – заявил на брифинге Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал США пересмотреть решение о приостановлении финансирования организации

Глава ВОЗ призвал США пересмотреть решение о приостановлении финансирования организации

По словам главы ВОЗ, еще в период его пребывания в должности министра здравоохранения Эфиопии, США много сделали для развития системы здравоохранения в этой стране. Свидетелем такой же активной поддержки американского правительства он стал и во главе международной организации.

"Надеюсь, что США считают это важной инвестицией не только для помощи другим, но и для обеспечения своей безопасности. Надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено и они вновь поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", – добавил Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Персона
Дональд Трамп
Место
Швейцария
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
кого-то ВОЗ мне напоминают.
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Сташинский Богдан, ага, рашку: "зніміть санкції, бо вони дуже корисні" :)
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