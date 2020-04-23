Несмотря на обвинения Трампа: ВОЗ попросила денег у США

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал США пересмотреть свое решение о прекращении финансирования организации.
Он выразил надежду, что Штаты продолжат поддерживать ее работу и "спасать жизни". Об этом сообщает Xinhua.
"США всегда поддерживали ВОЗ, и всегда были основным донором. Мы это ценим", – заявил на брифинге Гебрейесус.
Глава ВОЗ призвал США пересмотреть решение о приостановлении финансирования организации
По словам главы ВОЗ, еще в период его пребывания в должности министра здравоохранения Эфиопии, США много сделали для развития системы здравоохранения в этой стране. Свидетелем такой же активной поддержки американского правительства он стал и во главе международной организации.
"Надеюсь, что США считают это важной инвестицией не только для помощи другим, но и для обеспечения своей безопасности. Надеюсь, что замораживание финансирования будет пересмотрено и они вновь поддержат работу ВОЗ и продолжат спасать жизни", – добавил Гебрейесус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии COVID-19.
В ответ глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что борьбу с пандемией коронавируса не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддержал Всемирную организацию здравоохранения после обвинений со стороны президента США Дональда Трампа.
Позже Трамп заявил о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения.
Также президент США Дональд Трамп пригрозил, что может вывести свою страну из Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации.
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