"Недалекая крыса": экс-посол в России унизил Путина

Россия не будет провоцировать международное сообщество на изоляцию, но они понимают, что их не исключат из мировых процессов, чтобы не спровоцировать "эффекта крысы".

"В Кремле все же деньги считают, а, следовательно, должны четко понимать, где тот баланс, чтобы не скатиться к Мюнхенское соглашение (подписанное 30 сентября 1938 года Великобританией, Францией, Германией и Италией, в результате которого западными странами было санкционировано начало захвата Чехословакии нацистской Германией, - Ред.)", – сказал в интервьюOBOZREVATEL народный депутат Украины первого созыва и первый посол Украины в РФ Владимир Крыжанивский.

Но, как поясняет бывший чиновник, в России понимают, что их не исключат из мировых процессов, чтобы не спровоцировать "эффекта крысы" – "это когда, будучи загнанным в тупик, крыса бросается в отчаянную атаку".

"Тем более, когда речь идет о такой неразумной крысе, так о каком уме может идти речь, если человек - недалекий, жестокий, страшный, коварный - работает в ущерб своей стране, работает исключительно на свои карманы", – отметил первый посол в РФ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Крымского моста.