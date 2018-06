"Немедленно!" США призвали Россию унять террористов на Донбассе

Государственный департамент США призвал Россию прекратить кровопролитие на востоке Украины из-за смертельной угрозы для жизни сотен тысяч детей, которым приходится ежедневно посещать школы в районе боевых действий.

Соответствующее обращение разместила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, призвав РФ "прекратить этот конфликт немедленно".

"В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу ежедневно в зоне боевых действий", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

In 2018, 200,000 Ukrainian children go to school every day in a war zone. We call on #Russia to end this conflict now. #ThisIsEurope #ResilientUkraine