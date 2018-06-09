УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Немедленно!" США призвали Россию унять террористов на Донбассе

Читать новость на украинском

Государственный департамент США призвал Россию прекратить кровопролитие на востоке Украины из-за смертельной угрозы для жизни сотен тысяч детей, которым приходится ежедневно посещать школы в районе боевых действий.

Соответствующее обращение разместила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, призвав РФ "прекратить этот конфликт немедленно".

"В 2018 году 200 тысяч украинских детей ходят в школу ежедневно в зоне боевых действий", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Новости
США перебросили в Украину военные самолеты

Напомним, OBOZREVATEL писал о том, что ранее официальный Вашингтон уже обращал внимание на угрожающую ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе. Тогда США призвали Россию убраться с Донбасса.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Хизер Нойерт
Объект
Госдеп США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
3
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги