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''Немедленно!'' Генсек НАТО обратился к России из-за Украины

3.7тЧитать материал на украинском

Страны-союзники НАТО не признают правомерными действия России по незаконной аннексии украинского Крыма.

Об этом 25 января в Брюсселе заявил руководитель Альянса Йенс Столтенберг, передает "Крым. Реалии". Так, он подчеркнул, что позиция стран-участниц Североатлантического альянса по поводу статуса полуострова остается неизменной.

Кроме того, Столтенберг отметил, что, начиная с 2014 года, Украина "всегда была первым пунктом" в повестке дня НАТО.

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

"Мы обсудили усиление напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко дали понять, что не признают и не признают незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре", — подчеркнул генсек Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что страна НАТО — Польша — планирует создать искусственный остров в Калининградском заливе. Сооружение должно помочь обеспечению безопасности в регионе.

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Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореВойна на ДонбассеАннексия Крыма
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
Теги
РоссияНАТОвидео
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Отсосешь Енс, или так уснешь?Ты пидор в Нате то никто ,всем пиндосы заправляют,каждый председатель Фунт ебач будет открывать.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ната это никто, и звать их никак
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мощно....
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Федоров Федор
Федоров Федор
Укросвын Укрожоп, я бы ещё добавил - дерзко поставили на место....)
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3
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