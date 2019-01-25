''Немедленно!'' Генсек НАТО обратился к России из-за Украины

Страны-союзники НАТО не признают правомерными действия России по незаконной аннексии украинского Крыма.

Об этом 25 января в Брюсселе заявил руководитель Альянса Йенс Столтенберг, передает "Крым. Реалии". Так, он подчеркнул, что позиция стран-участниц Североатлантического альянса по поводу статуса полуострова остается неизменной.

Кроме того, Столтенберг отметил, что, начиная с 2014 года, Украина "всегда была первым пунктом" в повестке дня НАТО.

Йенс Столтенберг

"Мы обсудили усиление напряженности в Азовском море и вокруг него, а также ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Союзники четко дали понять, что не признают и не признают незаконную аннексию Крыма. И они призвали Россию немедленно освободить моряков и корабли, захваченные в ноябре", — подчеркнул генсек Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что страна НАТО — Польша — планирует создать искусственный остров в Калининградском заливе. Сооружение должно помочь обеспечению безопасности в регионе.

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