"Недоделанные украинцы": декан МГУ заявил о превосходстве русских

Декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что большинство населения Украины являются русскими, а остальные — "недоделанные украинцы", которых он с сомнением относит к отдельной нации (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того пропагандист уделил отдельное внимание русскому языку, заявив, что он также преобладает над украинским во всех сферах жизни, поскольку является "мировым". Циничные высказывания одиозного Третьякова прозвучали в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Свою проимперскую речь Третьяков начал с претензий к Украине из-за того, что она отказывается принимать во внимание "советы" России. Кроме того, он заявил, что государственность страны, соседствующей с агрессором, считает не более чем случайностью, а ее настоящее коренное население — якобы россияне.

"Вам повезло, свалилась с неба, извив иронии исторической, гигантская страна с благодатным климатом, почвами, с развитой промышленностью, но есть проблема — искусственно сшитая исторически, и ясно кто эти земли давал, с двумя нациями. Считаете украинцев нацией? Не будем сейчас разбираться. Но их точно там не одна, не только украинцы и недоделанные украинцы. Но там еще есть русские, причем их большинство", — озвучил пропагандистский фейк декан МГУ.

Постепенно он перешел к своей излюбленной теме возвышения русского языка над украинским, предав ему вымышленный статус господствующего как в культурной, так и в повседневной жизни украинцев.

"Русский язык, ну так сложилось исторически, — один из мировых языков. Он — язык науки, великой литературы, театра. Вы хотите (ущемить. — Ред.) носителей этого языка! Мало того, что он им родной, что они сами с собой на нем разговаривают, внутри себя по-русски говорят. Они верующие — с Богом говорят по-русски, не по-украински, не по-английски. Ну, что же вы натравливаете одних на других?! Ну, хорошо, было бы там русских один миллион на 40 миллионов остальных — но их-то не менее 20 миллионов, а может и более", — высказался Третьяков.

Подытоживая свое бредовое выступление, он сказал, что враждебное отношение Украины к России угрожает ее сохранению как государства и не дает выстроить объективную, соответствующую реальности политику.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третьяков оскандалился заявлением об украинском языке, назвав его "лингвистически уровнем ниже всех других".