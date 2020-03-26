Не только самоизоляция: ВОЗ призвала принять срочные меры из-за коронавируса

Самоизоляция граждан и ограничение на передвижение во время распространения в той или иной стране коронавируса не помогут окончательно ликвидировать пандемию.

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Об этом на брифинге для журналистов в Женеве заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. По его словам, для полной победы над новым заболеванием необходим комплекс мер, который позволит в будущем не повторить его возобновления, передает РБК.

"Вы создали окно возможностей. Но вопрос в том, как вы его используете", – сказал он, отметив, что карантин позволяет выиграть время в борьбе с распространением болезни, однако для спасения жизней этого недостаточно.

Глава ВОЗ призвал страны не ограничиваться самоизоляцией граждан в борьбе с коронавирусом

При этом Гебрейесус назвал шесть способов добиться прорыва в борьбе с распространением COVID-19.

В первую очередь, подчеркнул он, необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал, который будет готов работать с заболевшими. Помимо этого, нужно увеличить число тестов, чтобы выявить всех инфицированных.

Также глава ВОЗ заявил о необходимости готовить дополнительные больницы для приема пациентов, отслеживать все контакты заболевших и перебросить все силы именно на борьбу с коронавирусом.

"Эти меры помогут не только остановить распространение вируса, но и не допустить возобновления эпидемии после снятия всех ограничений. Если вы будете вновь открывать школы и предприятия, то лишь для того, чтобы закрыть их потом. Находить, изолировать, тестировать, лечить, отслеживать – вот способ избежать дальнейших ограничений", – подытожил Гебрейесус.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что страны должны были начать борьбу против коронавируса еще месяц назад. Сейчас же болезнь стала очень опасной, а ВОЗ насчитала 16 тысяч погибших.

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