Массовые акции протестов во Франции являются следствием политики самого Парижа, а не только расшатыванием со стороны Кремля.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своем блоге для "Еспресо", уточнив, что фотографии сторонников "ДНР" стали главным сакральным знанием о природе протестов.

"У меня нет ни малейших сомнений в том, что российские спецслужбы и пропагандисты лезут в любую щель, чтобы только расшатать стабильность во враждебном демократическом мире. Но отнюдь не только они создают проблемы Западу. Главные свои проблемы Запад создает себе сам. И считать, что за всеми кризисами и протестами стоит Путин – это значит уподобляться Путину, уверенному, что за всеми Майданами и революциями стоит Госдеп", – пояснил Портников.

Он отметил, что реформы французской экономики "назрели и перезрели", а страна стала неуклонно приближаться к черте, после которой у нее просто не останется денег для наименее обеспеченных слоев населения. По словам журналиста, президент Франции Эммануэль Макрон предложил себя в качестве альтернативы и правым, и левым, и в качестве альтернативы пропутинской Ле Пен.

"Макрон мечется между правыми и левыми, не имея реальной поддержки ни от тех, ни от других. Но всякий раз, когда он только приближается к реальным реформам больной французской экономики, люди выходят на улицы в попытках предотвратить любые перемены – и у них получается. "Жёлтые жилеты" – это лишь кульминация протестов", – заявил Портников.

Он также добавил, что все правление Макрона проходит в череде забастовок, во время которых служащие государственных компаний пытаются заставить власть сохранить статус-кво вопреки отсутствию средств.

"Жизнь в стране с полупарализованными железными дорогами, постоянная зависимость жизни обычного человека от прихотей профсоюзных активистов госкорпораций – это уже норма. Если французы, которые не могут понять, в каком тупике оказалась их страна, борются с попытками собственной власти вылечить Францию, то стоит ли упрекать в происходящем только Путина? И сильно ли французы отличаются от украинцев, большинство которых так до сих пор и не поняло, что мы тем более живем не по средствам и социального государства здесь не будет уже никогда – что бы не обещали украинским избирателям местные политики", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты противповышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Служба безопасности Украины также заявила, что Москва причастна к беспорядкам в Париже. Соответствующий вывод был сделан на основе фотографии двух активистов в желтых жилетах с флагом "ДНР".

8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками. В тот день протестовали свыше 125 тысяч человек, а также десятки человек получили ранения.

В итоге Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране и выступил с обещаниями перед гражданами.