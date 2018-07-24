"Не только Донбасс": Прилепин забредил оккупацией всей Украины

Писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал бредовое заявление о том, что Россия не только не намерена возвращать Украине временно оккупированный Донбасс, но и нацелена на присоединение к себе всех остальных ее территорий.

Он также подчеркнул, что судьба отдельных районов Донецкой и Луганской областей якобы была предрешена еще в самом начале российской агрессии и вопрос их освобождения от кремлевских захватчиков никогда не возникал. Своей навязчивой и весьма неадекватной идеей насаждения "русского мира" в Украине Прилепин поделился в статье для "Сноба".

"Наши эффективные менеджеры деньги считать научились, и не для того четыре года не давали Донбассу погибнуть и умереть с голоду, чтоб взять его и Киеву вернуть на блюдечке", — самоуверенно высказался сбежавший из рядов единомышленников террорист.

Вместе с тем, он добавил, что оптимальным для России вариантом является автономизация Донбасса, в рамках которой преступный кремлевский режим якобы намерен постоянно шантажировать Украину.

"Автономный Донбасс — всего лишь возможность и впредь третировать киевскую власть, держа при помощи этих территорий Украину за — выберите себе часть тела по вкусу — за кадык, за хвост, за ребро или еще за что-нибудь, более болезненное", — грубо и самоуверенно высказался пропагандист Прилепин.

Подытоживая свои нездоровые имперские размышления, он подчеркнул, что вопрос судьбы "Л/ДНР" совершенно не волновал бы оккупантов, если бы от этого не зависели их дальнейшие дикие планы о широком вооруженном вторжении в независимое государство.

"Толку Москве и Кремлю от "ДНР" и "ЛНР" в нынешнем их виде — когда вопрос стоит куда шире. Вопрос этот банален: Россия не может позволить себе иметь по соседству огромное, сорокамиллионное государство с враждебной властью. Пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу", — высокомерно резюмировал писатель-террорист, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что России следует вспомнить опыт создания самой большой империи на земле для возвращения Украины под свой контроль.