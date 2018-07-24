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"Не только Донбасс": Прилепин забредил оккупацией всей Украины

3.1тЧитать новость на украинском

Писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал бредовое заявление о том, что Россия не только не намерена возвращать Украине временно оккупированный Донбасс, но и нацелена на присоединение к себе всех остальных ее территорий.

Он также подчеркнул, что судьба отдельных районов Донецкой и Луганской областей якобы была предрешена еще в самом начале российской агрессии и вопрос их освобождения от кремлевских захватчиков никогда не возникал. Своей навязчивой и весьма неадекватной идеей насаждения "русского мира" в Украине Прилепин поделился в статье для "Сноба".

"Наши эффективные менеджеры деньги считать научились, и не для того четыре года не давали Донбассу погибнуть и умереть с голоду, чтоб взять его и Киеву вернуть на блюдечке", — самоуверенно высказался сбежавший из рядов единомышленников террорист.

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Вместе с тем, он добавил, что оптимальным для России вариантом является автономизация Донбасса, в рамках которой преступный кремлевский режим якобы намерен постоянно шантажировать Украину.

"Автономный Донбасс — всего лишь возможность и впредь третировать киевскую власть, держа при помощи этих территорий Украину за — выберите себе часть тела по вкусу — за кадык, за хвост, за ребро или еще за что-нибудь, более болезненное", — грубо и самоуверенно высказался пропагандист Прилепин.

Подытоживая свои нездоровые имперские размышления, он подчеркнул, что вопрос судьбы "Л/ДНР" совершенно не волновал бы оккупантов, если бы от этого не зависели их дальнейшие дикие планы о широком вооруженном вторжении в независимое государство.

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"Толку Москве и Кремлю от "ДНР" и "ЛНР" в нынешнем их виде — когда вопрос стоит куда шире. Вопрос этот банален: Россия не может позволить себе иметь по соседству огромное, сорокамиллионное государство с враждебной властью. Пока Киев будет безрезультатно пытаться пришить Донбасс обратно к Украине, Россия будет присоединять всю Украину к Донбассу", — высокомерно резюмировал писатель-террорист, пытаясь выдать желаемое за действительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин заявил, что России следует вспомнить опыт создания самой большой империи на земле для возвращения Украины под свой контроль.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Объект
террористы "ДНР"
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Комментарии на сайте не модерированы
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Стекломой в новоотсоссии более забористый видать . Способствует усилению фантазий .
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Крым Андрей
Крым Андрей
У всех есть свои бзики. Одни говорят про "оккупацию всей Украины", другие бредят про Кубань и Белгород, третьи несут ахинею про "повернення Криму".
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Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Крым Андрей, Один ты в Крыму сидишь и ждешь , когда по приказу фюрера из кранов потечет нормальная вода , перестанут вырубать электрику и по мосту припрет турист , не ?
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2
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Графский Степан
Графский Степан
Если так, то сколько же хохложопого быдла придется могилизировать и разгонять по схронам.Очень хлопотно.. А вот планируемые
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0
3
Бондарчук Сергій
Бондарчук Сергій
Графский Степан, Допился , козломордый ? Сам , как троцкий , тезисы выкладываешь , сам себе отвечаешь . Тихо сам с собою левою рукою ? Купи себе козу , придурок ))))
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2
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Графский Степан
Графский Степан
..планируемые Россией санкции против хохложопых, очень помогут ускорить процесс развала этой помойки. Посмотрим, что будут петь хохложопые ещё через четыре года. России спешить некуда.А вот хохложопым припекает))
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0
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