Назван недостаток русского языка

Русский язык не является "пропуском в мир", каковым можно назвать английский язык.

"Русский язык сегодня не дает каких-то преференций и, безусловно, является инструментом экспансионистского давления", - сказал "Обозревателю" российский журналист Игорь Яковенко.

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Отвечая на вопрос, представляет ли русский язык опасность для независимых постсоветских государств, он заметил: "Какую-то угрозу язык сам по себе не несет - несет угрозу политика, которую ведет Россия".

В этом контексте журналист добавил: "Язык несет угрозу в том случае, если он навязывается".

"В некоторых странах Балтии люди требуют ввести обязательное обучение на русском языке. Это означает, что они не хотят, чтобы их дети учили язык той страны, в которой живут. И это опасно, учитывая попытки распространить "русский мир" на соседние страны", - подчеркнул Яковенко.

В то же время он убежден: распространение того или иного языка связано, прежде всего с преференциями, которые он дает. Так, в свое время знание латыни открывало "доступ к научным знаниям". "Сегодня роль такой "латыни" в значительной степени играет английский язык. В мире самое большое число говорящих на нем и самое большое число изучающих его, потому что это язык науки, язык межнационального и международного общения", - напомнил журналист.

"Знание английского языка является пропуском в мир и довольно серьезной кнопкой в социальном лифте. Таким пропуском в мир русский язык не является", - заявил он.

"Русский язык сегодня не дает каких-то преференций и, безусловно, является инструментом экспансионистского давления", - резюмировал Яковенко.

Как писал "Обозреватель", ранее российский историк и оппозиционер Андрей Зубов заявил: "Для Украины, Беларуси, России кириллица – органическая часть их культуры. В этом смысле переход на латиницу был бы абсурдной изменой своей культуре, изменой Кириллу и Мефодию".