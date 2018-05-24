"Не можем его остановить": в Великобритании признали бессилие перед Путиным

Западный мир оказался абсолютно неспособным противостоять агрессивной политике президента России Владимира Путина.

Об этом в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV заявил британский политик Роджер Казале, комментируя недавнее отравление Сергея Скрипаля.

"Мы не можем его остановить, разрешая ему делать то, что он хочет. То, о чем нам стоит подумать, это каким образом мы можем минимизировать риски для отдельных личностей. Мы должны оставаться спокойными, едиными и готовыми реагировать, и разрабатывать необходимую стратегию, усилить санкции, если надо будет. Ведь это очень опасная личность, которая может выйти из-под контроля", - считает он.

При этом бывший депутат британского парламента сомневается, что спецслужбы РФ снова попытаются ликвидировать Скрипаля.

"Я не могу точно сказать, все возможно. Но думаю, что это не очень вероятно и вряд ли Россия снова это сделает. Но я считаю, что намерения РФ, мягко говоря, не слишком благие и, возможно, это произойдет во второй раз. Я был бы очень удивлен, если бы они это сделали во второй раз. Возможно, они смогут организовать другие провокации такого характера и продолжать нас удивлять, и смотреть, какой будет реакция сообщества. Вот почему они сфокусируются на других местах и людях", - отметил Казале.

Кроме того, британский политик выразил сомнения относительно быстрого расследования этого дела.

"Мы должны быть счастливы, что ему стало лучше. По моему мнению, мы не должны наблюдать за ситуацией, когда агенты иностранных государств будут совершать подобные нападения. Мы не можем надеяться, что дело будет двигаться быстро. Сейчас нужно двигаться за фактами и доказательствами, которые приведут нас к результату. Если расследование будет иметь свои последствия, то реакция будет соответственной. Но нужно подождать завершения расследования", - подытожил он.

Напомним, о том, что дочь шпиона Юлия Скрипаль вышла из комы после отравления и заговорила, стало известно 29 марта.

В четверг, 5 апреля, в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" обнародовали якобы запись разговора Юлии с двоюродной сестрой Викторией.

В тот же день британская полиция опубликовала первое заявление Юлии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта. Яд могли нанести на дверную ручку.

Позже стало известно, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии.