"Назначим Олейника": Жириновский призвал Кремль сменить президента Украины

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента.

В качестве кандидата он предложил беглого экс-регионала, бывшего бютовца Владимира Олейника. Маразматичный спич депутата нелегитимной Госдумы опубликован на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы должны создать временное правительство на территории "ДНР/ЛНР" во главе с Азаровым, временным президентом назначить Олейника. Мы не должны признавать итоги выборов в Украине. Такой проект постановления есть, я буду ускорять, чтобы его включили в повестку дня и на основании, если оно будет принято это постановление, президент (Путин. – Ред.) будет вправе заявить, что итоги выборов он не признает", – сказал Жириновский.

Владимир Жириновский "Радио Свобода"

Он также положительно оценил тот факт, что президент России не поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине.

"Зеленский обнаглел, он снова вспоминает про Крым. Я предлагаю объявлять сумасшедшими всех, кто вспоминает про Крым. Крым – это Россия. Если они хотят тоже быть полноправными гражданами, посещать Крым – получайте российское гражданство. Скоро все жители Донбасса станут гражданами России, поэтому ставить вопрос, как он будет решать вопрос Донбасса, – уже не надо решать. Судьбу Донбасса решили жители Донбасса, они – граждане России! Поэтому в дальнейшем будет идти признание российского гражданства. Все жители Украины смогут получить его", – самоуверенно подытожил маразматичный политик.

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