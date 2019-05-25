"Назначим Олейника": Жириновский призвал Кремль сменить президента Украины

Скандальный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Россия не должна признавать итоги выборов в Украине и призвал Кремль назначить там "временное правительство" и своего президента.
В качестве кандидата он предложил беглого экс-регионала, бывшего бютовца Владимира Олейника. Маразматичный спич депутата нелегитимной Госдумы опубликован на YouTube-канале "ЛДПР-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мы должны создать временное правительство на территории "ДНР/ЛНР" во главе с Азаровым, временным президентом назначить Олейника. Мы не должны признавать итоги выборов в Украине. Такой проект постановления есть, я буду ускорять, чтобы его включили в повестку дня и на основании, если оно будет принято это постановление, президент (Путин. – Ред.) будет вправе заявить, что итоги выборов он не признает", – сказал Жириновский.
Владимир Жириновский
"Радио Свобода"
Он также положительно оценил тот факт, что президент России не поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине.
"Зеленский обнаглел, он снова вспоминает про Крым. Я предлагаю объявлять сумасшедшими всех, кто вспоминает про Крым. Крым – это Россия. Если они хотят тоже быть полноправными гражданами, посещать Крым – получайте российское гражданство. Скоро все жители Донбасса станут гражданами России, поэтому ставить вопрос, как он будет решать вопрос Донбасса, – уже не надо решать. Судьбу Донбасса решили жители Донбасса, они – граждане России! Поэтому в дальнейшем будет идти признание российского гражданства. Все жители Украины смогут получить его", – самоуверенно подытожил маразматичный политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жириновский грозился захватить Киев за день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.
Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Лидер ЛДПР заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжениироссийских оккупантов и будут встречать их, как освободителей в 1945 году.
Он выдал фейк о том, что этнические территории Украины якобы ограничиваются только Киевом и Житомиром.
Скандальный политик признался, что Россия ждет атаки со стороны Украины, чтобы полностью ее уничтожить.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.