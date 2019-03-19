Назначен новый президент Казахстана: что о нем известно

Новым главой Казахстана стал председатель сената и бывший премьер-министр страны Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщил в видеообращении Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия главы республики, Токаев будет выполнять функции президента до президентских выборов.

Касым-Жомарт Токаев alau.kz

Назарбаев подчеркнул, что Токаев "рядом с ним работает с первых дней независимости Казахстана".

"Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный, поддерживает всеми силами проводимую политику внутри страны и во вне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием, я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", - заключил он.

В России уже отреагировали на изменения в Казахстане, отметив их как "позитивные".

"Назначенный исполняющим обязанности президента Казахстана спикер сената Касым-Жомарт Токаев - ответственный политик и один из самых авторитетных людей в стране, это решение для России "очень позитивно", - заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт, Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг — чрезвычайный и полномочный посол.

В середине 90-х годов возглавлял МИД Казахстана.

С 1999-го по 2002 год являлся премьер-министром , после чего вновь вернулся на пост министра иностранных дел.

В 2007 году занял пост спикера верхней палаты парламента, который покинул спустя четыре года в связи с переходом на должность заместителя генерального секретаря ООН .

С октября 2013 года вновь возглавил сенат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, возглавит Совет безопасности республики.

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