Конец эпохи? Какую игру затеял Назарбаев

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении своих полномочий. Он был первым президентом независимой Республики и правил страной почти 30 лет.

Почему Назарбаев решил уйти в отставку, кто его заменит и поменяется ли политический курс Казахстана – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Назарбаев стал главой Казахстана еще до распада СССР

К своей отставке бывший президент Республики готовился еще год назад

Следующим президентом Казахстана может стать старшая дочь Назарбаева

Казахстанскую столицу Астана переименовали в честь первого президента страны

Я ухожу, но остаюсь

О своем решении Нурсултан Назарбаев сообщил во время обращения к народу в эфире республиканских телеканалов. Поблагодарив всех за поддержку, он заявил: "Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента. В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана".

Нурсултан Назарбаев

Заявление Назарбаева стало сенсационным, что не удивительно, ведь руководить страной он начал еще до развала СССР, а с 24 апреля 1990 года стал первым президентом Казахской ССР, а с декабря 1991 года – первым президентом независимой Республики. Он руководил страной почти 30 лет – дольше, чем любой другой президент стран постсоветского пространства, и первый, кто добровольно оставил свой пост.

К слову, второй самый длительный президентский срок был у президента Узбекистана Ислама Каримова, он руководил страной 25 лет вплоть до своей смерти. К этому рекорду уже подтянулись президенты Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон, которые по состоянию на 2019 год главенствуют уже 25 лет, и имеют все шансы поделить второе место самых долгоиграющих президентов стран СНГ. А в будущем, возможно, и обойти Назарбаева.

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Но все же, несмотря на то, что Назарбаев мог оставаться у власти пожизненно, его уход для многих не стал неожиданностью.

"У них там идет плановый транзит власти, и запланировал его Назарбаев еще месяц назад, когда отправил в отставку правительство и сформировал новое. Поскольку он находится на этой руководящей должности уже 30 лет, то уже и возраст серьезный", – сказал в комментарии OBOZREVATEL международник Павел Рудяков.

К тому же, уже несколько лет ходят слухи об ухудшении здоровья казахского президента, на фоне этого разговора о его отставке обсуждались долгое время, рассказал OBOZREVATEL международник Андрей Каракуц.

"Да, выборы должны состояться в 2020 году, и он не хочет принимать в них участие, потому что вряд ли уже сможет бороться по состоянию здоровья", – отметил он.

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Впрочем, еще одна причина, по которой эта новость не вызвала столь громкого общественного резонанса, так это то, что Назарбаев сохранил за собой много других высоких должностей. Он остается председателем Совета безопасности, главой правящей партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, а также экс-глава Казахстана наделен статусом Первого Президента – Елбасы, Лидера Нации.

"Надо сказать, что Совет безопасности имеет огромные полномочия, и Назарбаев стал его пожизненным председателем, и этот пост позволят ему продолжать контролировать все стратегически важные решения в Казахстане. Плюс Назарбаев остается главой правящей партии, то, соответственно он будет контролировать парламент. Плюс все главы регионов были назначены Назарбаевым. На сегодня у него достаточно полномочий, чтобы контролировать всю Республику", – такое мнение OBOZREVATEL выразила российская оппозиционерка Ольга Курносова.

В связи с этим вполне можно предположить, что Назарбаев продолжит негласно править страной, а его решение сейчас поможет сохранить преемственность власти и выбрать будущего президента полностью подконтрольного первому главе государства.

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Кто заменит Назарбаева?

Согласно статье Конституции республики, в случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия на оставшийся срок переходят к председателю сената парламента, которым на данный момент является Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев

"Я хорошо его знаю, он человек честный, ответственный, обязательный, поддерживает всеми силами проводимую политику внутри страны и во вне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием, я верю, что Токаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление Казахстаном", – отозвался о Токаеве Нурсултан.

Новый президент Казахстана ранее дважды был главой МИД страны, занимал пост премьер-министра и дважды становился спикером верхней палаты парламента с перерывом на должность заместителя генерального секретаря ООН.

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20 марта Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента республики. После инаугурации новый президент предложил переименовать столицу Казахстана Астану в честь первого президента Республики – Нурсултан.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу

По мнению Ольги Курносовой, бывший глава Казахстана сделал довольно интересный шаг, до 2020 года Токаев становится президентом Руспублики, "и вот этого года Назарбаеву вполне может хватить, чтобы посмотреть устраивает ли его Токаев в качестве преемника, или нет".

Но кроме Токаева серьезным претендентом на пост главы Казахстана остается старшая дочь Нурсултана – Дарига Назарбаева, которая возглавила сенат вместо занявшего место президента Токаева.

"Ходили настойчивые слухи, что он может сделать своей наследницей дочку Даригу Назарбаеву, но пока этого не происходит. Хотя так как эти слухи настойчиво ходили, соответственно, и борьба против Дариги велась тоже по всем фронтам. Я не могу сейчас точно сказать, лелеет ли сама дочка Назарбаева эти надежды или уже похоронила их. Дарига пока находится на первом месте, но других игроков я бы пока не списывала. Вот как раз этот год до очередных выборов президента Казахстана многое покажет", – сказала Курносова.

Дарига Назарбаева

Впрочем, СМИ называют еще одного возможного преемника – это племянник Назарбаева, председатель Комитета национальной безопасности Самата Абиша.

Нурсултан Назарбаев и Самат Абиш

Но несмотря на то, кто станет президентом Казахстана в 2020 году, у него уже не будет тех полномочий, которые имел Назарбаев. Дело в том, что в 2017 году он провел конституционную реформу, которая значительно сократила президентские полномочия и сделала правительство ответственным перед парламентом. Эти нормы начнут действовать как раз тогда, когда к власти придет следующий президент.

Чем запомнился первый глава Казахстана

Нурсултан родился в казахском селе Чемолган в 1940 году, после получения диплома металлурга работал на заводе, а с 1969 года стал руководителем отдела промышленности городского комитета КПСС, а вскоре и главой горкома комсомола.

С тех пор Назарбаев стремительно двигался вверх по карьерной лестнице, и уже в 1984 году возглавил правительство Казахской ССР. После учреждения Верховным Советом Казахской ССР должности президента, им без обсуждения был назначен Нурсултан Назарбаев.

С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, глава Казахской ССР победил на всенародных выборах президента. С тех пор Назарбаев переизбирался президентом пять раз. Хотя согласно Конституции Казахстана, у Назарбаева было право руководить страной пожизненно. Отметим, что это право распространяется только на первого президента страны, все последующие главы Республики не смогут занимать свой пост более двух сроков подряд.

Последние президентские выборы в стране состоялись в 2015 году. И тогда, при явке 95,11%, за его переизбрание проголосовали 97,5% жителей страны.

Примечательно, что во время своего президентства Назарбаев проводил последовательную дерусификацию Казахстана. На момент распада СССР русские составляли 37,82 процента населения страны, то в начале 2018-го — 19,76 процента. А в 2017 году он подписал указ о переводе казахского языка на латинский алфавит, а позже убрал надписи на русском с казахских банкнот и поручил чиновникам Казахстана полностью перейти на казахский.

Впрочем, авторитарное правление Назарбаева доставляло немало сложностей для оппозиции, которой по сути в Казахстане и не было, а если и проявлялась, то тут же убиралась, порой вплоть до убийства людей, критикующих главу Республики.

Не сладко в Казахстане живется и СМИ, по данным международной организации "Репортеры без границ" в 2018 году в рейтинге "свободы прессы" Казахстан занял 158 место из 180 стран. Составители рейтинга отмечают, что основные оппозиционные газеты в Казахстане были закрыты в 2012 году решениями судов и что остающиеся немногие вынуждены прекращать работу, будучи подвергнуты штрафам.

Журналисты нередко подвергаются арестам, интернет в настоящее время тщательно контролируем массовой слежкой, блогеров заключают в тюрьмы и часто ограничиваются доступы к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам.

Несмотря на это в Казахстане царил культ личности Назарбаева. Про него писали книги и снимали фильмы, его памятники устанавливали по всему государству, так же они есть и в Турции. Его имя носят улицы в Иордании, Турции, Чечне, Казани, а также сорт тюльпанов, орден и горный пик. Но, пожалуй, самым ярким выражением культа Назарбаева стало решение казахского парламента о переименование столицы республики Астаны в Нурсултан, за что 20 марта 2019 года одностайно проголосовали все парламентарии.

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