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/Новости мира

''НАТО – не угроза!'' Беларусь вонзила нож в спину Путина

5.2тЧитать материал на украинском

В Беларуси увеличили количество дипломатов США, которые могут находиться в стране.

При этом речи о возвращении послов в Минск и Вашингтон не сообщается, передает Sputnik.

"Мы заинтересованы в улучшении отношений с ЕС и США…Это все равно займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы", – заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая в Атлантическом совете в Штатах.

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Со слов дипломата, Минск готов к нормализации отношений с Белым домом, но для этого еще нужно много сделать.

Кравченко подчеркнул, что Минск хочет "самых лучших" отношений с Россией и нормализации отношений с Западом. Военное присутствие НАТО в Европе, по мнению дипломата, не создает прямых угроз для безопасности Беларуси.

"В 2015 году мы возобновили военное сотрудничество с США. Это стало сильным сигналом и позволило возобновить такое же сотрудничество с Германией, Великобританией, Польшей, Литвой и Латвией. И все это абсолютно не вопреки нашему альянсу с Россией", - передает слова Кравченко Тut.by.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси пригрозили России распадом.

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Место
Беларусь
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Плат5 підарНя заворушилас...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Я был бы не пpотив если бы белаpусы были бы в НАТО.Там в НАТАХ такие поpядки-если один член пpотив-многочлены ничего сделать не могут.Устав устpоен так,что pешение пpинимается если ВСЕ за.Если хоть один пpотив-pешение отклоняется.Свой сpеди чужих.Ну пpиблизительно как венгpы ебут хохлов в ЕС.Они пpотив и пиздец.Укpаина сосет хуй.
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Васильев Александр
Васильев Александр
Ну, паааддллллаааааа!!! Правда, ватнички? ☺
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