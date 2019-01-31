''НАТО – не угроза!'' Беларусь вонзила нож в спину Путина

В Беларуси увеличили количество дипломатов США, которые могут находиться в стране.

При этом речи о возвращении послов в Минск и Вашингтон не сообщается, передает Sputnik.

"Мы заинтересованы в улучшении отношений с ЕС и США…Это все равно займет месяцы, если не годы. Скорее всего, годы", – заявил замглавы МИД Беларуси Олег Кравченко, выступая в Атлантическом совете в Штатах.

Со слов дипломата, Минск готов к нормализации отношений с Белым домом, но для этого еще нужно много сделать.

Кравченко подчеркнул, что Минск хочет "самых лучших" отношений с Россией и нормализации отношений с Западом. Военное присутствие НАТО в Европе, по мнению дипломата, не создает прямых угроз для безопасности Беларуси.

"В 2015 году мы возобновили военное сотрудничество с США. Это стало сильным сигналом и позволило возобновить такое же сотрудничество с Германией, Великобританией, Польшей, Литвой и Латвией. И все это абсолютно не вопреки нашему альянсу с Россией", - передает слова Кравченко Тut.by.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси пригрозили России распадом.

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