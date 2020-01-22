"Наше сердце с вами": в отеле Ирана разместили фото "ангелов" самолета МАУ

В гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.

Об этом в Facebook сообщила бригада транспортной авиации, которая занималась возвращением тел погибшего экипажа.

Командир экипажа полковник Дмитрий Мимриков поделился, что такие задачи тяжело даются, особенно когда Иран признал вину в сбивании самолета. Однако от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.

"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии. В знак уважения и памяти персонал гостиницы с которого наши парни и девушки отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", – рассказал он.

Напомним, что 19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране. В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.

Холл отеля в Иране Facebook Бригада транспортной авиации

Как сообщал OBOZREVATEL:

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