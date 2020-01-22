"Наше сердце с вами": в отеле Ирана разместили фото "ангелов" самолета МАУ

В гостинице Тегерана (Иран), где перед авиакатастрофой остановились 9 членов экипажа Boeing компании МАУ, повесили памятное фото об украинцах.
Об этом в Facebook сообщила бригада транспортной авиации, которая занималась возвращением тел погибшего экипажа.
Командир экипажа полковник Дмитрий Мимриков поделился, что такие задачи тяжело даются, особенно когда Иран признал вину в сбивании самолета. Однако от иранцев украинские летчики постоянно слышали слова сочувствия и извинений за катастрофу.
"Они полностью признают вину своего руководства, своей страны в этой трагедии. В знак уважения и памяти персонал гостиницы с которого наши парни и девушки отправились в свой последний рейс, разместил в холле фото погибшего экипажа с подписью "Наше сердце с вами", – рассказал он.
Напомним, что 19 января в Украине приземлился борт с жертвами авиакатастрофы в Иране. В результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ погибли 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира.
Холл отеля в Иране
Facebook Бригада транспортной авиации
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Полноценный доступ от иранской стороны к обломкам самолета МАУ украинские эксперты получили лишь 10 января. Спустя неделю стало известно, как Иран мешал расследованию украинцев. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой. Он сообщил, что страна выплатит компенсацию семьям 176 жертв.
В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.
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