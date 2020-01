Нападение на посольство США в Ираке: Трамп пригрозил бить без предупреждения

Президент США Дональд Трамп пригрозил жестко реагировать на дальнейшие агрессивные действия со стороны Ирана.

В Twitter он оперативно отреагировал на нападение на посольство США в Багдаде [столица Ирака], которое находится в "зеленой зоне".

Трамп заявил, что "если Иран нанесет удар по любому лицу или объекту США, то Штаты быстро нанесут ответный удар, и, возможно, непропорциональный".

"Такое официальное уведомление не является необходимым, однако предоставляется!" – написал он.

При этом ряд СМИ сообщили, что ракетные войска Ирана уже по всей стране находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!