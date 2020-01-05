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5 января • обновлено в 23:33
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Нападение на посольство США в Ираке: Трамп пригрозил бить без предупреждения

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Президент США Дональд Трамп пригрозил жестко реагировать на дальнейшие агрессивные действия со стороны Ирана.

В Twitter он оперативно отреагировал на нападение на посольство США в Багдаде [столица Ирака], которое находится в "зеленой зоне".

Трамп заявил, что "если Иран нанесет удар по любому лицу или объекту США, то Штаты быстро нанесут ответный удар, и, возможно, непропорциональный".

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"Такое официальное уведомление не является необходимым, однако предоставляется!" – написал он.

При этом ряд СМИ сообщили, что ракетные войска Ирана уже по всей стране находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что в случае атаки Штаты ударят по 52 объектам в Иране. По его словам, это произойдет "очень быстро и сильно".

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. На сегодняшний день Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления с той же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пин/досам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде терактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пин/досию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пин/досовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной и неотвратимой.
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