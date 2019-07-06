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"Наконец дошло!" Скабеева похвалила Зеленского за скандальные слова о "ДНР"

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Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева похвалила президента Украины Владимира Зеленского за скандальные слова о невозможности разделения жителей Донбасса на террористов и патриотов.

Она увидела в этом признание главой государства "гражданской" войны на востоке, о чем заявила в эфире пропагандистской програмы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зеленский и Скабеева

Зеленский и Скабеева

"Начинаем с сенсации, можно так сказать! Зеленский приехал-таки на Донбасс и заговорил на русском языке, невольно признав, что на Донбассе, представьте себе, идет "гражданская" война, которая разделила на своих и чужих целые семьи. Дошло, наконец, до официальных лиц! Сделал он это во время представления нового главы Донецкой области Павла Кириленко, брат которого служит, внимание, в "МГБ ДНР", – довольно заявила продажная телеведущая.

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Ее поддержал и соведущий Евгений Попов, который продолжил подживлять тему фейками о "госперевороте" в Украине.

"А также в Донецке живут его отец и мать, которые так же, как и брат, не признали "госпереворот" в Киеве. Ну, и Кириленко с такой постановкой вопроса согласен. То есть Донецк ему теперь бомбить будет непросто", – язвительно добавил пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский назначил Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля. Он является подполковником юстиции, был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генеральной прокуратуре.

  • В 2018 году прокурору Кириленко выдали служебную квартиру во Львове. Также он задекларировал 300 тыс. гривен наличными, при этом заработал за год 450 тыс. гривен. Кроме того, в 2017 году Кириленко приобрел BMW 528i 2015 за 393,5 тыс. гривен. Других ценностей семья не имеет.

  • Примечательно, что в базе "Миротворца" террористом "ДНР" значится человек по имени Евгений Кириленко. Он на два года старше прокурора Павла Кириленко, имеет одинаковое с ним отчество, и был зарегистрирован в той же макеевской квартире, что и Павел.

  • По информации известного волонтера Тима Златкина, новый глава Донецкой ОГА и боевик Кириленко – родные братья.

  • Зеленский прокомментировал скандальное назначение, призвав не делить людей, проживающих на временно оккупированной территории, на своих и чужих.

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Темы
российская пропагандаВойна на Донбассе
Персоны
Ольга СкабееваВладимир Зеленский
Место
Россия
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Чан Джеки
Чан Джеки
так как делят евреи на жителей страны которые тоже тысячилетиями жили на теретории на сегодня еврейского государства.так может палестинцы хозяины етой територии.ась
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Santi Amonito
Santi Amonito
Рано радуется эта су-кабеева, ее уже и так перекосило от вранья, - зЭ-мим непредсказуем - как велосипедёр-торчок на горной дороге. Как бы потом со своим подвизгивателем оба не исходили желчью от других "слов" вазЭлинского.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Всі хвалять нашого клоуна. Крім патріотів та небайдужих до долі держави.
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