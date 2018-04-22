Надо жестче: в Германии указали на главную черту Путина

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы и заявила, что глава РФ Владимир Путин "не ценит слабости".

По ее мнению, путем санкций необходимо "настаивать на выполнении Россией данных в Минске обещаний" до тех пор, пока не произойдет смягчение ситуации, передает DW.

Министр уверена, что помириться с Россией мешают аннексия Крыма, причастность России к ухудшению ситуации на востоке Украины, разрушение сирийского Алеппо в результате бомбардировок российской авиации и защита режима Асада.

"Ключевой проблемой" фон дер Ляйен назвала "образ врага", который необходим Кремлю, но не Западу.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что Германия будет просить администрацию президента США Дональда Трампа освободить ее компании от новых санкций против России.