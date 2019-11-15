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15 ноября • обновлено в 11:51
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Над США взорвался крупный метеорит: впечатляющее видео

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Над городом Сент-Луис штата Миссури (США) пролетел яркий метеорит. Несколько местных жителей, увидевших необычною вспышку света в ночном небе, рассказали, что после его падения раздался громкий взрыв.

Это случилось в 20:55 по местному времени еще 11 ноября, сообщает Newsweek. Некоторым даже удалось снять потрясающее явление на телефон, также его "словили" сразу несколько веб-камер и систем безопасности в городе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам Девида Вергела, опубликовавшего видео вспышки в Twitter, огненный шар он заметил, когда смотрел трансляцию известной в Сент-Луисе арки Ворот Заката.

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Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Как объяснили эксперты, падение метеорита произошло из-за ежегодного метеоритного дождя Северных Таврид. Пик этого звездопада приходится именно на 11 ноября. Хотя вспышки такой силы – это большая редкость.

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Помимо этого, отмечается, что сейчас также активен метеоритный дождь Южные Тавриды. Следовательно, когда эти два события совпадают, вспышки в ночном небе происходят чаще.

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Метеорит над Сент-Луисом (США)

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в небе над Лос-Анджелесом (США) заметили таинственный шар света, который приняли за метеорит. Как выяснилось позже, свет носил далеко не инопланетный характер, а был всего лишь голливудским эффектом.

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Место
США
Тег
звезды
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