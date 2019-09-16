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16 сентября • обновлено в 12:37
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"Начнется война!" Страна ЕС внезапно осадила Россию

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Уступки западных стран в отношении России могут привести к началу новой войны, которую развяжет Москва.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает ERR. Дипломат отметил, что его страна не может отказаться от принципов Евросоюза в отношении России ради прагматического сотрудничества.

Министр пояснил, что санкции против России ввели, чтобы заставить Кремль соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины.

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"Теперь, несмотря на логику Запада, есть опасность сделать третью ошибку", – отмечает Рейнсалу.

По его словам, Запад должен заставить Россию заплатить высокую цену после войны против Грузии и Украины, а уступки России "проложат путь к третьей интервенции в любом уголке земного шара".

Рейнсалу добавил, что если западные страны захотят восстановить связи с Россией и отменить санкции, то Эстония будет убеждать их, что это решение не является ни рациональным, ни моральным.

При этом Глава эстонского МИД подчеркнул, что его страна будет поддерживать Украину на международной арене.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в Эстонии заявили, что Россия до сих пор не вернула стране и не выплатила компенсацию за 5,2% украденной территории.

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Место
Эстония
Теги
Россия - страна-агрессор Европейский Союз
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Министр пояснил, что санкции против России ввели, чтобы заставить Кремль соблюдать Минские договоренности о прекращении агрессии против Украины." я надеюсь, что министр покажет, в каком именно из пунктов "Минска" прописаны обязательства России...
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Petrov Valery
Petrov Valery
Это уже который раз Эстония осаживает Россию? И чо там русские, осадились?
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