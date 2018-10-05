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ПолитикаЭкономика

"На Россию нельзя положиться": Лукашенко внезапно решил вооружиться

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу вооружить армию страны, создавая собственные образцы вооружения и модернизируя имеющиеся.

Данное заявление он сделал на полигоне в Брестской области в ходе осмотра современных образцов оружия и техники, передает БелТА.

Глава государства заявил, что Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям и создавать силы специальных операций.

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"Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска – силы специальных операций и прочие – мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси подчеркнул, что "не факт", что Минску помогут, "если вдруг что-то случится".

"Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться", – сказал он.

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"Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко экстренно отдал приказ укрепить границу с Украиной.

Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Обозреватель, у вас твари из-за поребрика накручивают рейтинг! Примите меры!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
А что он неправильно сказал? В нынешнем мире надеяться можно только на себя, а то будет "весьмирснами", как в Украине.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
С срусией можно дружить, только держа ее на прицеле автомата!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Инкогнито Назар, Кстати, согласен. Прицел никто не отменял. Вам "дружба" со всеми подряд без разбору много дала? Дружите дальше... "Лучшие друзья - армия и флот". Вот тогда абсолютно пох, кто через чего на нас смотрит.
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