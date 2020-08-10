На протесте в Беларуси ОМОН опустил щиты: люди аплодировали и кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

В двух городах Беларуси, где 9 августа прошли протесты после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов, по результатам которых лидирует действующий глава страны – Александр Лукашенко, сотрудники ОМОН опустили щиты или же перешли на сторону активистов.

В частности, речь о городах Лида и Жодино. Об этом написали на странице Mash в Telegram.

"Пошли сообщения, что в некоторых городах страны ОМОН опускает щиты или вообще переходит на сторону людей. Пока такая информация про города Лида и Жодино", – говорится в сообщении.

А на странице Nexta Live в Telegram рассказали, что люди аплодировали этому и кричали "Верым! Можам! Пераможам!".

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