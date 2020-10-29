На площади в Стамбуле расклеили фото Макрона, чтобы каждый мог на него наступить

В Стамбуле турки, возмущенные заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, расклеили его фотографии прямо на мостовой площади у Галатского моста.

Как сообщает журналистка OBOZREVATEL, каждый, кто проходит по площади, будто бы ботинки вытирает о лицо Макрона (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отношения Турции и Франции обострились из-за споров о исламистах после убийства экстремистом школьного учителя Самюэля Пати, который показал ученикам карикатуру на пророка Мухаммеда.

Макрон заявил, что обезглавленный под Парижем учитель, – лицо Франции в борьбе за свободу. Он отметил, что Франция и далее будет защищать свободу и "не откажется от карикатур".

Иранская газета Vatanemrooz опубликовала 27 октября карикатуру на президента Франции. Макрона изобразили с красным лицом и заостренными ушами, подписав рисунок "Парижский иблис (дьявол)".

Позже французский сатирический журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового выпуска карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган изображен в кресле в нижнем белье и поднимает подол платья женщины, которая держит на подносе два бокала. Подпись к картинке гласит: "Эрдоган в личной жизни очень игривый".

Как сообщал OBOZREVATEL: